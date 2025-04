Hazugság volt az esküvő? A magyar modell és a TV2 sztárja most mindent bevallott – videó

Kafi Rea Milla és vőlegénye, Kovács Patrik tavaly ősszel azt állították, hogy összeházasodtak, hamarosan be is jelentették, hogy első közös gyereküket várják. A pár azt is tervezte, hogy a szomáliai modell hazájában is megerősítik az esküt, azonban a terhesség miatt ezt is halasztani kényszerültek.

Kafi Rea Milla számára nehéz, hogy családja ilyen távol él tőle, ő mindössze 14 éves volt, amikor az édesapja házasságra akarta kényszeríteni, így eladta őt egy idősebb férfinak. Az édesanyja segítségével akkor el tudott menekülni, majd egy évnyi vándorlás után talált otthonra Magyarországon, ahol sikeres modellkarriert futott be. Mindennek már 12 éve, s az apjával azóta sem tartja a kapcsolatot, ám az édesanyjával és a testvéreivel igen, bár személyesen őket sem látta a menekülése óta, ezért is volt fontos számára, hogy jelen legyenek az esküvőjén.

Most azonban megdöbbentő kijelentést tett, hiszen elismerte, valójában szeptemberben nem is házasodott össze születendő gyereke apjával, Kovács Patrikkal.

Csak két napja házasodtam

– jelentette ki YouTube-csatornáján legutóbb közzétett videóban, melyben azt is elmagyarázta, hogy hiába szervezték meg tavaly az esküvőt, hivatalosan nem házasodhattak össze ez idáig.

„Aki nem tudja, tavaly szeptemberben volt az esküvőnk, de csak két napja tudtunk hivatalosan is összeházasodni. Maga az esküvő csodálatos volt, minden olyan lett, mint ahogy elképzeltük, kivéve a papírmunkát. Nekünk ez volt a legnehezebb, amivel már korábban is voltak gondjaim, de nem gondoltam volna, hogy ez a házasságunkkal kapcsolatban is problémát fog okozni. Ugyanis bár én magyar állampolgár vagyok 2019 óta, de nincs születési anyakönyvi kivonatom, ami nélkül nem lehet házasodni” – szúrta ki a Bors a modell magyarázatát arra, miért nem kaptak engedélyt arra, hogy hivatalosan is házasodjanak.

Kafi és párja azért nem gondolták, hogy a papírmunka és a modell anyakönyvi kivonatának hiánya gondot okozhat, mert a magyar állampolgárságot viszont anélkül is megkaphatta. Most azonban úgy tűnik, rendeződtek a dolgok, ugyanis pár nappal ezelőtt hivatalosan is összeházasodtak.

Végül 1-2 hónapja kaptam születési anyakönyvi kivonatot, és újra elindíthattuk ezt a folyamatot hivatalosan is, így két napja valóban férj és feleség vagyunk

– újságolta boldogan a modell, aki végül úgy döntött, hogy felveszi férje vezetéknevét is, így Kovács Kafira változtatta nevét, elsősorban születendő gyerekük miatt tette.