Hatalmas titokban forgatják az Ázsia Expressz új évadát

Bár a TV2 egyik legsikeresebb műsora, az Ázsia Expressz új évada csak ősszel kerül képernyőre, a kaland reality forgatása már javában zajlik – ezúttal Malajziában és Indonéziában mérkőznek majd meg a játékosok. A szereplők, a stáb és a műsor háziasszonya, Ördög Nóra március végén indult útnak Budapestről, azonban ezúttal szokatlanul nagy csend övezi a munkálatokat.

Ázsia Expressz

Fotó: TV2

A Story.hu információi szerint a TV2 idén minden eddiginél szigorúbb hírzárlatot rendelt el: a stábtagok és a szereplők egyaránt komoly titoktartási szerződést írtak alá, amely megszegése pénzbírsággal és szakmai következményekkel is járhat – a pletykák szerint az „árulókat” a jövőben nem is alkalmazzák a csatorna produkcióiban.

A legnagyobb meglepetést talán az okozza, hogy még Ördög Nóra is némaságra van ítélve. A műsorvezető, aki korábban aktívan dokumentálta az utazásait és forgatási élményeit – legyen szó földrengésről, megbetegedésről vagy megrázó utcai jelenetekről –, idén egyetlen posztot sem tett közzé az ázsiai kalandról. A TV2 határozottan megtiltotta, hogy bármilyen információ vagy kép napvilágot lásson a forgatás ideje alatt. A hírzárlat nemcsak a nyilvánosságot, hanem a résztvevők magánéletét is érinti: a szereplőket állítólag hivatalosan is felszólították, hogy a forgatásról még a legközelebbi hozzátartozóiknak sem beszélhetnek. Ez a szabály érvényes arra a sztárpárosra is, akik a napokban csatlakoztak a csapathoz – egy korábban kiesett páros helyére.

A TV2 célja, hogy tesztelje: vajon a teljes titoktartás és előzetes kommunikáció nélküli műsorpromóció milyen hatással van a nézettségre. A csatorna reményei szerint a fokozott érdeklődés és a meglepetés ereje még nagyobb figyelmet generál majd a műsor körül.

Az Ázsia Expressz következő évada tehát nemcsak a versenyzőknek, hanem a nézőknek is tartogat izgalmas fordulatokat.

Pár nappal ezelőtt a repülőtéren leplezték le az új évad szereplőit, így már nyilvános az információ, hogy kik vesznek részt a játékban: