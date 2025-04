Kiderült Balázs Andi visszavonulásának valódi oka – videó

Balázs Andi az elmúlt években több tévés szereplést is vállalt a színház mellett, elsősorban a Csináljuk a Fesztivált! zsűritagjaként láthatták a tévénézők, viszont a legutóbbi évadban már nem tért vissza, és jó oka volt arra, hogy háttérbe szorítsa a szerepléseket. Korábban azzal magyarázta a visszavonulását, hogy most újra a színházat szeretné előtérbe helyezni, és persze több megkeresést is kapott, de visszautasította azokat, majd a Valódi nők rádióműsortól is búcsúzott nemrég. Most a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában árult el részleteket arról, mi áll valójában a döntése hátterében.

A színésznő az elmúlt időszakban sokat betegeskedett, ami egyfajta jelzés volt számára, hogy lassítani kell. Mivel eléggé túlterhelt volt az elmúlt években, így először a képernyőről mondott le, majd a rádiózásról is. Balázs Andi elsősorban színésznő, és a színházban érzi otthon magát, ezért egyértelmű, hogy számára mindig is a színpad lesz az első. Ezenkívül nagyon fontosak számára a szerettei, a családja és barátai, akiket szívesen lát vendégül, süt-főz nekik, de ez csak akkor tud megvalósulni, ha nem hajszolja túl magát.

Igazából az van, hogy tényleg nem lehet egyszerre mindent is csinálni, rá szoktam időnként jönni. Nagyon szeretek mindenféle dolgokat kipróbálni, így volt ez a rádiózással, a sok televíziózással, vagy bármivel, mert az ember érzi, hogy ezek nagyon jó kalandok...

De egy idő után érzem, hogy egy picit a családom se értékeli annyira, hogy nem vagyok otthon, a barátaim is igénylik a főztömet és a vendégvárásomat. Ilyenkor döntéseket kell hozni, és akkor az ember azt mondja, hogy egy picit vissza kell venni. Mert igazából, ha a színház megsínyli ezt a sok elfoglaltságot, akkor nem ér az egész semmit" - magyarázta Balázs Andi, aki a nagymamája receptje alapján készült sajtos rágcsálnivalót sütött a TV2 stúdiójában, ahol elismerte, hogy a magánélete és a színház rovására ment a túl sok elfoglaltsága, így a továbbiakban a tanulmányaira és a színházra koncentrál.