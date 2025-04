Elköltözött Korda György és Balázs Klári

2023-ban egy társasházba költözött Balázs Klári és Korda György, akik három évtized után döntöttek úgy, hogy megválnak szeretett otthonuktól, a legendás Korda-villától, melyet bár nagyon szerettek, de nagyon költséges volt a fenntartása. Három évvel ezelőtt eladták, de sok gonddal járt a költözködés, ráadásul nagyon meg is viselte őket, azóta kerülik is a környéket, ahol egykor éltek. Most úgy tűnik végre megtalálták azt a helyet, ahol újra otthon tudják érezni magukat, nemrég Újbudára költöztek, ahol a polgármester személyesen is köszöntötte a művészházaspárt.

Nagy örömmel fogadtam hivatalomban Balázs Klárit és Korda Györgyöt, akik mostantól kerületünk új lakói! A két művész, akik generációkat énekeltek össze és szórakoztattak – most már nemcsak a színpadon, hanem a kerületünkben is jelen vannak. Megtiszteltetés, hogy otthonuknak éppen Újbudát választották, ahol a hagyomány, a kultúra és az emberi kapcsolatok mindig értéket jelentenek... Üdv köztünk, Klárika és Gyuri! Öröm számunkra, hogy ezentúl nemcsak a slágereitekben, hanem a szomszédságunkban is itt vagytok!

– idézi Újbuda polgármesterének szavait a Blikk.