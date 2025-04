Megtépték a haját, durván megtámadták az utcán a Megasztár énekesnőjét

„A Megasztár után lényegében egy hónap pihenőt tartottam. Azért ez nem teljesen így volt, mert a Madách Színházban van egy kisebb szerepem a Nyomorultakban, és voltak sajtómegjelenések is. Mikor megkérdezték, hogy jól vagyok-e, azt feleltem, hogy igen, de valójában nem így volt. Azt gondolom, minden szereplőnek kellett egy kis idő, hogy feldolgozza azt az időszakot. Nekem különösen, mert eszméletlenül sok bántást kaptam” – idézte fel a fiatal tehetség, aki korábban is beszélt arról: fenyegető üzeneteket kap. Most elárulta: volt, hogy nem álltak meg itt a rosszakarók.

Bánsági Petronella még a haját is levágatta és befestette, hogy ne ismerjék fel.

Fotó: TV2

A mai napig kapok bántásokat. Már a hajamat is átfestettem és levágattam, mert nem akartam, hogy még egyszer előforduljon, hogy megtépnek az utcán.

Nem tudom, hogy mit akarnak elérni azok, akik bántanak, de majdnem sikerrel jártak. A Megasztár óta voltak pillanatok, amikor komolyan elgondolkoztam azon, hogy végleg otthagyom a színpadot, és mondjuk fodrász leszek" - mesélte a Borsnak.