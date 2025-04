Testvéri viszály robbanthatta szét David Beckham ünnepét

David Beckham májusban lesz 50 éves, a születésnapját azonban már március végén megünnepelte Miamiban, ahol a családon kívül több sztár is megjelent – a legidősebb fiú, Brooklyn azonban látványosan távol maradt a feleségével, Nicola Peltz-cel együtt. A Victoria Beckham által posztolt családi fotón is hiába keressük őket:

Mint kiderült, a távolmaradásuk oka a fiatalabb fiú, Romeo barátnője, Kim Turnbull volt, aki korábban Brooklynnal is járt. Valószínűleg nem féltékenységi drámáról van szó, a TMZ szerint inkább az állhat a háttérben, hogy Brooklynnak rossz tapasztalata volt a nővel, félti tőle az öccsét.

Mindenesetre a helyzet a két fiú kapcsolatát is megmérgezte, hisz – a TMZ-nek nyilatkozó forrás szerint – Brooklyn és a felesége már nem vesznek részt egyetlen olyan családi eseményen sem, amelyen Kim Turnbull is ott van. A házaspár emiatt hagyta ki Victoria Beckham múlt havi divatshow-ját is, miközben a testvérek Los Angelesben sem találkoztak, amikor a Londonban élő Romeóék odalátogattak nemrég.