Berki Mazsi elmondta, miből fizeti a luxusutazásokat

Berki Mazsi azon hazai sztárok közé tartozik, aki imádja a luxust és ezt meg is mutatja a közösségi oldalain. A népszerű influenszer idén már több egzotikus helyszínen is járt: januárban a Maldív-szigetekre utazott, Magyarország legexkluzívabb wellness szállodáiban pihent, most pedig ismét Dubajból posztolt. A követői pedig nem győznek találgatni, hogyan és miből finanszírozza ezeket a költséges utazásokat.

Berki Mazsi párjával, Kajári Zoltánnal és gyerekeikkel utaztak Dubajba, ahol az Atlantis The Palm hotelben szálltak meg. A szállodában egy éjszaka ára 400 ezer forint körül van. A fényűző szolgáltatások, vízi kalandparkok és tengerparti élmények mind hozzájárultak ahhoz, hogy a család felejthetetlen napokat tölthessen el a nyaralásuk alatt – ezek pedig Berki Mazsi bevallása szerint egy együttműködés keretében valósultak meg.

„Sokan teszik fel nekem a kérdést, hogy miből tudom finanszírozni ezeket az utakat.

Nos, lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, de a közszereplők nagy része, így én sem keresünk százmilliókat havonta.

Egyszerűen arról van szó, hogy ha valakinek – nekem is – magas elérésű közösségi felületei vannak, akkor azokkal együttműködést kötnek bizonyos cégek”– fogalmazott.

„Mivel utazni nagyon szeretek, így egyértelmű lett, hogy többek között utazási cégekkel dolgozom együtt. Ilyen megállapodás része volt ez a dubaji út is, ahonnan egyébként egy pár napja már hazajöttünk. Fantasztikus élményben volt részünk az Atlantis hotelben, amit szerettem volna megosztani a követőimmel is. Aki teheti, menjen ki és érezze a saját bőrén ezt a mesevilágot, akinek viszont nincs lehetősége, annak szerettem volna én elhozni virtuálisan az élményt. Szerintem sokan vannak, akiket ez boldoggá tesz”– fejtette ki a Borsnak.