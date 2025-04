„Annyi Játék határok nélkül-sztorim van még... és persze fotóm is, csak meg kell őket találni szépen sorban. Itt például elkezdtük a játék felvételét kora este, naplemente előtt, aztán valahogy úgy alakult, hogy reggel fejeztük be, amikor már kelt fel a nap... Ezt valahogy meg kellett ünnepelni, hát úgy ahogy voltunk, ruhástól bementünk fürdeni a tengerbe. Fotó nincs róla, de szerintem el lehet képzelni” – írta közösségi oldalán Geszler Dorottya, aki pár fotón bikini felsőben is látható.

A Játék határok nélkül évtizedekig ment európai tévécsatornákon. Ha az indulások számát nézzük, a legaktívabbak az olaszok voltak, 30 alkalommal vettek részt a műsorban, utána jönnek a franciák 25, majd a svájciak 24 indulással. A belgák 20 évadban vettek részt, a nyugatnémetek 16-szor, akárcsak a britek. Egyszer szerepelt Csehszlovákia, Lichtenstein is egyszer volt ott (akkor negyedik lett), és egyedüli afrikai csapatként Tunézia is küldött versenyzőket 1992-ben, meg is csíptek egy második helyet.

A magyarok hét indulásból háromszor nyertek.

Magyar részről műsorvezető volt még Geszler Dorottya mellett Gundel Takács Gábor, Vágó István, Farkas Beatrix, Borbás Marcsi, Balogh Erika, ebben az időszakban a játék főbírója a belga Denis Pettiaux volt. A nyolcvanas években egy darabig szünetelt a műsor, majd ment 1999-ig, amikor a növekvő költségek miatt végül nem szerveztek többet (illetve 2014-ben feltámadt ezen a néven itthon, de az más formátum volt valójában). A vetélkedőt, amit ma gameshow-nak mondanának, csúcspontján 110 millió európai néző követte.

A műsorról Geszler Dorottya nemrég adomázott az Origónak, a cikket itt olvashatja.