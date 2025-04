Black Mirror: ezek voltak a legjobb epizódok

Már látható a Netflixen a Black Mirror, vagyis a Fekete tükör hetedik évada, hat újabb résszel folytatódott a disztópikus sci-fi antológia.

Az újabb etap érdekessége, hogy az alkotók folytatták a negyedik évad egyik népszerű epizódját, a USS Callistert is, amihez hasonlóra korábban nemigen volt példa a sorozat történetében – hisz az egyes részek eddig legfeljebb csak lazán kapcsolódtak egymáshoz.

Cristin Milioti a Black Mirrorban

Fotó: Netflix

Cristin Milioti, Jesse Plemons és Billy Magnussen egyaránt megismételték a korábbi szerepüket, ami egyelőre el is nyerte a nézők tetszését: az IMDb-n a cikk írásakor a USS Callister: Into Infinity volt a hetedik évad legjobb értékelést kapott epizódja, 8,4 ponttal még az eddigi szezonok összesített toplistájára is felfért a hatodik helyre.

Melyek voltak a Black Mirror legnépszerűbb részei?

Az IMDb felhasználói szerint ezek voltak eddig a Black Mirror legjobb részei:

White Christmas (2. évad 4. rész) – 9,1 pont Hang the DJ (4. évad 4. rész) – 8,7 pont Black Museum (4. évad 6. rész) – 8,6 pont The Entire History of You (1. évad 3. rész) – 8,5 pont San Junipero (3. évad 4. rész) – 8,5 pont USS Callister: Into Infinity (7. évad 6. rész) – 8,4 pont Shut Up and Dance (3. évad 3. rész) – 8,4 pont Hated in the Nation (3. évad 6. rész) – 8,4 pont Nosedive (3. évad 1. rész) – 8,3 pont USS Callister (4. évad 1. rész) – 8,3 pont

Mint az valamennyire az epizódok összesített toplistájából is látszik, a közönség kedvence eddig a harmadik évad volt, annak az átlagos értékelése 8,2 pontnál jár – ami egyébként hat epizódból jött össze, míg például az első szezon három rész átlagával áll 8,0 ponton.

A Black Mirror frissen megjelent hetedik évada a cikk írásakor 7,8 pontos átlaggal szerepel az IMDb-n, a USS Callister: Into Infinity mellett az 1. és az 5. rész (a Common People és az Eulogy) tetszett eddig a legjobban a nézőknek. Ha még nem nézett bele az új szezonba, akkor itt van hozzá az előzetes is: