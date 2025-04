Bodrogi Gyula elhagyhatta a járókeretet

A 90 éves Bodrogi Gyula márciusban az Olasz szalmakalap című darabbal tért vissza a Nemzeti Színház színpadára, miután tavaly decemberben elesett, csonttörés miatt műteni is kellett. Az Origo megkeresésére memrég elmondta, hogy nem visszatérésnek éli meg a dolgot, mert igazából „még el sem jött a Nemzetiből, csak egy kis baleset volt.”

Most a Blikknek számolt be arról, hogy komoly előrelépés történt az állapotában.

Hála istennek, már elhagyhattam a járókeretet, és elég a bot, amivel egyre biztosabban és könnyebben mozgok. A fájdalmaim is enyhültek, tényleg napról napra javulok. Azért jó lenne, ha ez még gyorsabban történne, mert – sajnos – elég türelmetlen vagyok

– mondta a portálnak a 90 éves színész, aki reméli, hogy hamarosan a botnak is búcsút inthet. "Remélhetőleg még pár hét, aztán minden visszatérhet a normál kerékvágásba, és újra úgy dolgozhatok, mint azelőtt. Én mindent megteszek érte. Továbbra is jár hozzám a gyógytornász és a gyógymasszőr, a párom, Angéla pedig éjjel-nappal vigyázz rám. Kontrollokra is járok, és az orvosok szerint a csodával ér fel a gyógyulásom, főleg ebben a korban. Azt mondták, szépen javulok, nem lesz szükség újabb operációra, és remélhetőleg semmi nem marad vissza. Ilyenre gondolni sem merek…" - tette hozzá.