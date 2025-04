Brooke Shields különös módon köszöntötte fel a lányát

A világhírű modell és színésznő, Brooke Shields az Instagram-oldalán köszöntötte fel lányát, Grier Henchyt, aki pénteken ünnepelte 19. születésnapját.

„A babám már nem baba többé. Boldog 19. születésnapot, Grier! Szeretlek, és annyira büszke vagyok rá, hogy az anyukád lehetek” – írta Shields, aki férjével, Chris Henchy producerrel közösen neveli két gyermekét. A bejegyzéshez egy képsorozatot is csatolt, amely Grier életének fontosabb állomásait mutatja be a gyerekkori pillanatoktól egészen felnőtté válásáig. A fotók tökéletesen tükrözik azt a szoros köteléket, amely anya és lánya között évek óta fennáll.

Nem ez az első alkalom, hogy Shields büszkén oszt meg lányáról szóló tartalmat. Tavaly szeptemberben például örömmel számolt be Grier kifutós debütálásáról a New York-i Divathéten, ahol a fiatal lány a Tommy Hilfiger divatbemutatóján vonult végig a kifutón. Az esemény után a színésznő egy videót is megosztott a pillanatról, ezzel is megmutatva, mennyire büszke lánya első nagy divatszakmai sikerére. Az anyaság azonban nem mindig könnyű – ezt Shields maga is őszintén bevallotta egy korábbi videójában, ahol elérzékenyülve beszélt arról, milyen nehéz volt elengedni lányait az egyetemre.

A sztár mindkét lánya – a 21 éves Rowan és a 19 éves Grier – felnőtté vált, de Shields szeretete és támogatása mit sem változott: továbbra is büszkén áll mögöttük, minden életszakaszban – írja a Page Six.