A monumentális élmények éve: a Budapest Park a tizennegyedik évadban is tud újat mutatni

Geszti Péter gigantikus show-jára már minden jegy elkelt

Nemzetközi sztárok

Az ugyan nem újdonság, hogy a legnagyobb világsztárok szinte már hazajárnak a Parkba, most azonban minden eddiginél több nemzetközi produkció kapott helyet a line-upban. Will Smith posztban üdvözölte a magyar rajongókat - külön helyet foglal el szívében Budapest, hiszen hat éve itt ünnepelte születésnapját. Most egy egész estés műsorral tér vissza, ahová nemrég megjelent, Based On a True Story című albuma mellett elhozza legnagyobb slágereit is. Visszatér a ‘80-as évek egyik legmeghatározóbb punkrock bálványa, Billy Idol; tizenhét évvel legutóbbi budapesti koncertje után a gyökereihez nyúlt vissza a magyar származású amerikai-kanadai, hétszeres Grammy-díjas Alanis Morissette; újra a Parkban koncertezik a stoner rock egyik legfontosabb zenekara, a Queens of the Stone Age; első önálló magyarországi koncertjét adja az összes fontosabb brit díjat bezsebelő Biffy Clyro; első sikerlemezének 15. jubileumát ünnepli a Hurts; egy különleges, álomszerű világba kalauzol a norvég énekesnő, dalszerző és producer, AURORA; erősen improvizatív és mindenképpen őrült műsort hoz az általában alsónadrágban és fürdőköntösben színpadra álló Marc Rebillet; 25 éves pályafutása során szintén először ad önálló koncertet hazánkban a kanadai metálzenekar, az Avenged Sevenfold és a Budapest Parkban is bemutatja új albumát a memphisi keresztény hard-rock zenekar, a Skillet.

Erősítenek elektronikus zenei fronton is: első önálló bulijával érkezik hazánkba a világ legjobb DJ-i között számon tartott James Hype; Steve Aoki nem csak tortákat, de igaz bangereket is hoz magával; a Citymatiné beköltözik egy napra a Parkba, és rögtön egy olyan klasszist akasztanak le, mint a német producer és énekes-dalszerző, Monolink; rendesen átmozgatja a közönséget a Sofi Tukker electro-pop duója; őrült show-val készült a dél-afrikai rap-rave csapat, a Die Antwoord; Deborah De Luca pedig egy exkluzív, négy órás szettel tér vissza. De nem csak a koncertsávban találkozhatunk igazi nemzetközi nagyágyúkkal: a 22 órától kezdődő éjszakai bulikon olyan sztár DJ-k pörgetik majd a lemezeket, mint goddard., Pixel, Squid, Xinobi, Lewis Fautzi és Matthew Dekay - a lista pedig csak folyamatosan bővül.