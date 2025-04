A klasszikus trilógiát hozza vissza a budapesti Star Wars-kiállítás – képek

Belépéskor Padmé Amidala, illetve a Tatuin kantinjában ücsörgő, épp lövésre készülő Han Solo fogadja a látogatót a budapesti Star Wars-kiállításon, illetve készséges személyzet, amelyen látszik, hogy nem betanult szövegeket mond fel illedelmesen, hanem fejből tudja, mely szereplő, tárgy miért fontos, a saga mely részében, mikor bukkan fel, mi a szerepe. Beljebb hatolva R2-D2, Artu vár minket, kicsit odébb pedig Luke ül egy tauntaun hátán, a Hoth jégbolygóról lehet ismerős ez a lény.

Luke a tauntaun hátán

Fotó: Origo

A fenti teremben életnagyságú birodalmi rohamosztagos, Darth Vader, Palpatine és az őrök várják a látogatót, a strandlabdánál jócskán nagyobb Halálcsillagot pedig egy olasz rajongó készítette direkt erre a kiállításra – tudjuk meg a személyzet egyik fiatal tagjától. Elárulja, hogy a náluk lévő Artu Dunaújvárosból származik, összesen hatot csináltak belőle. Három működik, kettő náluk van. „Vetítenek, mozognak, de a gyerekek leamortizálták” – meséli.

A bábok nem viaszból, hanem szilikonból vannak, egy részüket Lengyel Gergő készítette, aki több ismert hollywoodi produkción is dolgozott. Látványtervek is vannak, makettek, sok helyről érkeztek tárgyak, évtizedek gyűjtőmunkájának eredménye. Kísérőnk szerint felbecsülhetetlen az értékük a Star Wars-rajongók számára, főképp azért, mert egy részüket már nagyon drága vagy lehetetlen beszerezni – például Carrie Fisher aláírását (Leia hercegnő megformálója 2016-ban meghalt). A fénykardokon eredeti aláírás díszeleg, bár ezeket a replikákat valószínűleg máskor szerezte be a gyűjtő. Az autogramokat a legtöbbször nagy Star Wars-eseményeken lehet begyűjteni, amikor fel-felbukkannak a színészek is, hogy emeljék egy rendezvény jelentőségét.

A fenti szinten még láthatunk sok makettet, játszani is lehet, a galaktikus közös nyelv alapján kell megfejteni neveket. Lefelé indulva, a lépcsőfordulóban két jawába botlunk, lenn pedig szintén inkább a klasszikus trilógia szereplőit nézhetjük meg életnagyságban Jabbát, Boba Fettet, A jedi visszatérben látott birodalmi katonákat, több kisebb figura mellett.

Itt nézhet képeket a kiállításról: