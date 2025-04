Bűn, hit, család, bosszú – négy új sorozat, amibe bele fog szeretni

Fotó: Netflix

A Netflix új sorozata a krimirajongóknak mindenképpen kötelező darab, pláne, hogy a zseniális író és producer Shonda Rhimes produkciója, akinek a nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint A Bridgerton család, A Grace klinika vagy a Botrány. Rhimes kifejezetten a bűnügyi történetek kedvelőinek kedveskedik ezzel a minisorozattal, aminek helyszíne ezúttal Amerika egyik legfontosabb épülete, a Fehér Ház.

A rezidencia nemcsak a műfaj rajongóinak, hanem azoknak is rendkívül szórakoztató lehet, akiket mindig is érdekelt az amerikai kultúra és politika, ugyanis a Fehér Házat és annak működését is elképesztő részletességgel ismertetik a nyomozás során. Ráadásul a nyolcrészes sorozat címe is elképesztően elmések, ugyanis minden egyes epizód egy krimiklasszikus előtt tiszteleg, mint Az Usher-ház bukása Edgar Allan Poe-tól, vagy a Gyilkosság telefonhívásra, mely egy Alfred Hitchock egyik neves alkotása, de természetesen Sherlock Holmes is megjelenik az epizódcímek között, sőt a főcímben is elrejtettek utalásokat az eredeti művekre. A sorozatnak így tagadhatatlan a művészeti értéke is, az egyébként tipikusnak mondható „whodunit” műfajban készült cselekmény ellenére. Viszont amennyire iróniával, kissé gúnyosan tálalják, épp annyira komolyan is veszik a krimi műfaji sajátosságait.

Fotó: Netflix

A Fehér Házban történt halálesetet egy igazán bogaras nyomozónő, Cordelia Cupp kezdi felgöngyölíteni, akinek egyáltalán nincs szüksége „annyi pasasra”, amennyi bele akar szólni a nyomozásába, és ezt be is bizonyítja.

A bogaras nyomozó itt valójában egy madárleső, aki rajong a madarak tanulmányozásáért, és sokszor jobban érdeklik a Fehér Ház kertjében fellelhető ritka példányok, mint maga a gyilkosság, amit neki kell megoldania.

Végül kiderül, hogy a hasznos megfigyelőképességének mindkét téren hasznát veszi, és nem is áll olyan távol egymástól a két tevékenység.