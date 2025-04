Nagyon megijedt a 107 kilóra hízott Caramel

Molnár Ferenc Caramel a Megasztár második évadának győzteseként vált ismertté, azóta is elismert és sikeres énekes. Időközben családot alapított, két gyereke született házasságából, egy kislánya és egy kisfia. Caramel mindig is küzdött a túlsúllyal, főleg, ha nem figyelt oda az életmódjára, és így történt ez az utóbbi időben is. Most azonban sokkal ijesztőbb volt számára, mint korábban, amikor rájött, hogy durva elhízása milyen negatív hatással van az egészségi állapotára.

43 éves vagyok, talán ez az utolsó esélyem egyébként. Mindenki azt mondja, hogy 45 fölött már nagyon nagyon nehéz, úgyhogy még most kell ezen változtatni”

– mondta Caramel a TV2 reggeli műsorában a Mokkában, ahol elárulta, hogy már a lépcsőn is alig bírt felmenni, mindenféle mozgás nehézséget jelentett számára. Majd észbe kapott, hogy 107 kilóra hízott, ekkor nagyon megijedt.

Az énekes elmondta, hogy az egészsége is fontos számára, de az első gondolata az volt, hogy gyerekei miatt kell változtatnia az életmódján, mert fél, hogy esetleg nem láthatja őket felnőni, ha elhízása miatt valamilyen komolyabb egészségügyi problémái is adódnak. Így szinte azonnal döntött, és bele is kezdett az életmódváltásba, elhagyta a késői étkezéseket és igyekszik minden nap mozogni.

Elhatároztam azt, hogy minden nap valamit mozgok. Hacsak egy 30 percet, egy 35 percet, egy 45 percet; ha csak annyi időm van, de akkor is, valamit csinálok

– fejtette ki a TV2 kamerái előtt Molnár Ferenc Caramel.