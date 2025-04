Valódi cégek, valódi kihívások – hamarosan indul a Cégfejlesztők, az új üzleti valóságshow

Példátlan együttműködést indít a TV2 és az ATV, hiszen mindkét csatornán látható lesz a JVSZ legújabb realityje, a Cégfejlesztők.

A műsorformátum felépítése

A Cégfejlesztők egy olyan új, egyedi fejlesztésű műsorformátum, ahol valódi történeteket láthatunk sikeres vállalkozásokról, azok hétköznapi kihívásairól és arról, hogy hogyan léphetnek szintet. Az első részben kilenc magyar kis- és középvállalkozást ismerhetnek meg a nézők. Kiderül, hogy miben erősek, és rávilágítunk, hogy hol kell fejlődniük. Olyan családi cégek is képernyőre kerülnek, ahol a fiatalabb generáció már átvenné, vagy már át is vette részben a stafétát, de láthatunk majd olyan vállalkozásokat is, amelyek digitálisan előznék meg a konkurenciát. Emellett bemutatunk olyan cégeket is, akik bár már tettek lépéseket a fenntarthatóság területén, de szeretnének tovább fejlődni. A 9 cégből viszont csak három juthat tovább, témakörönként egy, hogy elismert szakemberek segítségével egy izgalmas tanácsadói folyamatban vehessen részt.

A cél, hogy megmutassuk, hogyan lehet boldogulni és növekedni egy olyan világban, ahol minden extragyorsan változik. Három kulcsfontosságú területen ismerkedünk meg a cégekkel: digitalizáció, fenntarthatóság és generációváltás.

A második résztől minden területről egy-egy vállalkozás kap lehetőséget a továbblépésre, a Cégfejlesztők választják ki, hogy melyik cégnek tudnak valós segítséget nyújtani. A műsor végén pedig győztest hirdetünk a fejlesztési folyamatban résztvevő három vállalkozás közül. Az a KKV nyer, amelyik a leglátványosabb fejlődést produkálja – fejlődésüket pedig a műsor folyamán folyamatosan nyomon követjük és értékeljük” – fejtette ki Buday-Kollárik Tímea, a JVSZ ügyvezető igazgatója és az egyedi műsorformátum megálmodója.

Példátlan együttműködés a TV2 és az ATV között: hamarosan indul a Cégfejlesztők című reality

Fotó: TV2

Bemutatjuk a hat cégfejlesztőt, akik az elkövetkezendő időszakban kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a vállalatok sikerében, hiszen ők kísérik és segítik majd a cégeket az előrelépésben, vállalásaik teljesítésében. Nagy lehetőség a vállalkozásoknak is, hogy ilyen kiváló szakértőpárosok segítik a fejlődésüket.