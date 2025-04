A ChatGPT mondott véleményt Rubint Rékáról

Péntek este rendezték meg az idei Just Clear Fitness – Életmód Award díjátadót, melyen tarolt hazánk egyik legismertebb házaspárja, Schobert Norbert és felesége, Rubint Réka, akik összesen négy díjjal távoztak az est végén.

Amire nagyon büszkék, hogy nemcsak a szokványos módon díjazták őket, hanem a népszerű mesterséges intelligencia véleményére alapozva is. A ChatGPT szerint ugyanis Rubint Réka az ország legnépszerűbb és legelismertebb fitnesz edzője, férje pedig az az edző, aki a legtöbb magyar embernek segített lefogyni.

Schobert Norbert az este után több bejegyzést is megosztott, hiszen feleségére is nagyon büszke volt, és persze saját sikerének is nagyon örült.

Én nagyon örülök Réka sikereinek, mert nagyon megérdemli, hogy elismerjék az emberek. Ugye én most az alkalmazottja vagyok, de menedzselem és segítek neki mindenben, amiben csak tudok.

A célunk az, hogy építsünk egy teljesen új brandet, ami Rubint Réka nevével van fémjelezve. De Réka teljesen megérdemli, hogy én az előtérből visszalépjek és mögé álljak. Szeretném az összes tudásommal az ő munkáját segíteni" – mondta a díjakkal kapcsolatban Schobert Norbert a Borsnak.