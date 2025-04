Újraélte régi balesetét Cinthya Dictator – fotók

Cinthya Dictator először vallott részletesen a balesetről, amely 18 éves korában esett meg vele: a kocsijával a szalagkorlátnak csapódott, miközben a nagymamája is az autóban ült.

18 éves voltam, amikor a szakadó esőben elvesztettem az uralmat egy erős váltós Mustang felett. A nagymamám is az autóban ült. Egy pillanat, és már a szalagkorlátba csapódtunk.

Soha nem felejtem el, Michael Jackson, a We Are the World szólt a rádióból. A légzsák füstje lassan szivárgott szét, Mama azt hitte, fel fog robbanni az autó, és csak annyit mondott: »Azonnal szálljunk ki«. Kilépett a roncs mellé, végignézett rajta, majd rágyújtott, mintha ezzel zárná le a történetet. »Az a lényeg, hogy túléltük«, mondta. De bennem nem ért véget. Nagyon sokáig éreztem szégyent és a bűntudatot. Felelős voltam valaki másért, és nem tudtam rá vigyázni. Ez a sorozat ennek a balesetnek a rekonstrukciója. Gyakran mondom, hogy számomra a fotográfia nemcsak kifejezésmód, hanem terápia is. Úgy érzem, ebben az esetben is így volt, a képek segítettek abban, hogy feldolgozzam mindazt, amit akkor éreztem, és amit sokáig cipeltem magamban” – írta Cinthya Dictator a Facebookon, ahol a fotókat is megmutatta. Nézze meg a bejegyzését!