Ezért költözött el valójában Csepregi Éva

Továbbra is pörgős életet él Csepregi Éva, akinek idén sem a pihenésről és a visszavonulásról szól az élete. A 71 éves énekesnő egyáltalán nem aggódik az életkora miatt, rengeteg terve van a jövőben és végre kiélvezi az új otthona adta lehetőségeket. A Neoton Família sztárja pár hónappal ezelőtt költözött Szentendrére, és állítása szerint nagyon hamar sikerült berendezkednie, már meg is szokta az új otthonát.

A korábbi otthonaim kiválasztásánál sok szempontot figyelembe kellett venni, például a családunk aktuális élethelyzetét, most viszont az én kedvem szerint alakult minden

– kezdte Csepregi Éva, aki korábban megvásárolta a telket, majd eladta egy építkezési vállalkozónak, majd amikor felépült a ház, ő úgy döntött, visszavásárolja, hiszen tudta, hogy a jövőben ott akar élni, mert tágas a ház és a környéket is nagyon szereti.

Csepregi Éva azt is elárulta, valójában azért költözött, hogy legyen elég mozgástere, így végre nem dobozokban kell tárolnia a számára kedves emlékeket, mindennek talált helyet a házban.

„A korábbi költözködéseknek azért örültem, mert sok mindentől megszabadulhattam: az előző lakásból két fotelen kívül semmi mást nem hoztam magammal. Jó érzés, hogy az a sok holmi, ami eddig csak a tárolóban fért el, most ott van a falakon, a szekrényekben vagy az asztalokon“ – magyarázta az énekesnő, aki elárulta, hogy külön zeneszobája is van, amit fia, Dávid és a menye, Dóri rendeztek be számára.

Régi lemezek is vannak itt, és még gitározni, zongorázni is tudok, ha van hozzá kedvem. Az sem zavar senkit, ha énekelni kezdek.

Végre van egy gardróbszobám is, ahol helyet kaptak a fellépőruháim és a kedvenc kalapjaim. Szeretnék egy sarkot kialakítani azokból a tárgyakból, amiket még anyukám készített annak idején" – zárta a Blikknek új háza bemutatásakor Csepregi Éva.