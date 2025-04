Hétből három színész lett: kik azok a Culkin testvérek?

Kieran Culkin

Idén megkapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat – amit Jesse Eisenberg filmjével, a Rokonszenvedéssel érdemelt ki –, korábban pedig az Utódlás szereplőjeként is több díjat bezsebelt, Emmyt és Golden Globe-ot is nyert.

Kieran Culkin az Oscar-díjával

Fotó: AFP / Getty Images via AFP

Már gyerekként feltűnt egyébként a Reszkessetek, betörők!-ben és a folytatásában Kevin unokatestvéreként, a túl sok kólát vedelő Fullerként, illetve az Örömapa-filmekből is emlékezhetnek rá a nézők – gyerekként azonban nem vált igazán sikeressé, sőt a Macaulay körüli felhajtás kicsit el is vette a kedvét a rivaldafénytől. "Igazán szerettem volna színésszé válni, de nem akartam sikeres lenni" – mondta egy interjúban.

Macaulay Culkin és Kieran Culkin 2005-ben

Fotó: Getty Images via AFP/2005 Getty Images

Főleg az utóbbi évek mutatják, hogy végül nem jött be a számítása (hisz nagyon is sikeressé vált), de egyébként már 2003-ban jelölték Golden Globe-ra a Minden jöhet című filmért – amelyben a karaktere gyerekkori verzióját az öccse, Rory Culkin játszotta.

Rory Culkin

Rory Culkin a Jelekben

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Touchstone Pictures / Blinding Edge Pictures

Rory Culkin újabban

Fotó: ANGELA WEISS / AFP / ANGELA WEISS / AFP

Valamennyire tehát a harmadik Culkin fiú is ismert színészként, bár neki van még mit behozni a bátyjaihoz képest. A most 35 éves Rory Culkinra sokan emlékezhetnek például a Jelekből, de független filmek mellett olyan sorozatokban is szerepelt már, mint a Castle Rock, a Város a hegyen vagy a Fekete tükör – miközben a Rajzásban teljesen meztelenül is megmutatta magát.

Quinn Culkin

Quinn Culkin A jófiúban

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Twentieth Century Fox

Gyerekként az 1984-ben született Quinn Culkint is lehetett látni Macaulay egy-két filmjében: a Reszkessetek, betörők!-ben a repülőtéren tűnt fel statisztaként, majd A jófiúban is szerepelt – ezenkívül pedig bátyja sorozatához, a Wish Kidhez is kölcsönözte a hangját, de aztán fel is hagyott a színészettel. Ritkán jelenik meg nyilvánosan, 2023-ban azonban ott volt, amikor Macaulay Culkin csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán:

Macaulay Culkin a csillagja átadásakor, mellette a testvérei, Quinn és Rory, illetve a felesége, Brenda Song. Rajtuk kívül Seth Green és Paris Jackson (Michael Jackson lánya) is részt vett az eseményen

Fotó: Getty Images via AFP/2023 Getty Images

Christian Culkin

A most 38 éves Christian Culkin 2024-ben Kieran rajzfilmsorozatához, A galaxis második legjobb kórházához adta a hangját egy vendégszerepben, előtte azonban csak gyerekként játszott egyetlen filmben: ez volt az 1994-es Családba nem üt a ménkű, amelynek a főszereplője szintén a bátyja, Kieran volt.