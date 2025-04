Nagyon megviselte az Ázsiában stoppoló Curtist testvére fegyházbüntetése

Mint írtuk, életfogytig tartó fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Fővárosi Törvényszék Katzenbach Imre labdarúgó gyilkosait. Curtis testvére, Sz. Lajos 27, míg a két társa, L. István és H. László 25 év múlva szabadulhat leghamarabb. Curtis oldalán nem sokkal az ítélethozatal után egy imát tettek közzé az Instagramon, a posztnak az "Ima a családomért" címet adták.

Curtist megrázhatta a hír

Fotó: Instagram / Curtis

A Blikk elért egy stábtagot, aki arról számolt be, hogy Curtis – teljesen érthetően – rosszul viselte a hírt. „A műsor szabályzata szerint a forgatás alatt senki nem tarthatja semmilyen formában a külvilággal a kapcsolatot. De minden jelentős családi történésről értesítik a versenyzőket, ha bármi történik, így Curtis is megtudta az ítéletet.

Megrendült a hír hallatán, sírt. Szerencse, hogy a párja mellette van, és Judie-ra támaszkodhat.

Bár a verseny olyan szempontból jót tesz neki, hogy eltereli a figyelmét, így is rengeteget gondol a testvérére és aggódik érte. Ahogy a családjáért is, leginkább az idős édesanyjáért, aki nem örvend a legjobb egészségnek, és őt is borzalmasan megviseli az ítélet" – közölte az informátor.

