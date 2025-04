Óriási tömeg előtt esett fejre az énekes – videó

Óriásit esett a színpadon a d4vd néven fellépő David Anthony Burke, miután nem sikerült megcsinálnia egy hátraszaltót. Az eset a sztárok kedvenc fesztiválján, a Coachellán történt, így rengeteg szemtanúja volt – de egyébként maga az énekes is megmutatta az X-en, hogy mi történt vele. Nézze meg!

LMFAOOO W CLIPFARM NIGGA W COACHELLA NIGGA pic.twitter.com/whc43E34HV — d4vd (@d4vddd) April 12, 2025

A felvétel tanúsága szerint d4vd pont a fejére esett, de az ijedtségen kívül nem esett baja. „Megalázó rituálé teljesítve... Találkozunk a jövő héten, Coachella, szeretlek” – írta egy későbbi posztjában az X-en.

Ki az a d4vd?

A 20 éves d4vd eredetileg a YouTube-on kezdett el saját zenéket tenni a videói alá, 2022-ben azonban két száma (a Here With Me és a Romantic Homicide) annyira berobbant a TikTokon, hogy hamar lemezszerződés lett belőle. A bemutatkozó albuma csak április végén érkezik, voltak azonban más ismert dalai is – például a Feel It, amelyet a Legyőzhetetlen című rajzfilmsorozatban is lehetett hallani.