Visszatérhet a Dancing with the Starsba Andrei Mangra

Andrei Mangrát a magyarországi botránya után beválogatták a belga Dancing with the Stars csapatába. Partnere, az influenszer Sarah Puttemans, akiben bár hatalmas lehetőségeket látott a táncművész, mégsem sikerült erről meggyőzni a közönséget, ugyanis alig pár adás után kiestek. Andrei Mangrának nagy csalódás volt, hogy ilyen korán távoztak, ugyanis nemcsak bizonyítani szeretett volna a külföldi produkcióban, de állítólag milliós tartozását is a műsorért kapott összegből finanszírozta volna.

A táncos az Instagram-oldalán mondott köszönetet a partnerének és a közönségnek, melyben kifejtette, hogy örült volna, ha többet is meg tudtak volna mutatni magukból. A bejegyzés alá rengeteg komment érkezett, a hozzászólók pedig ismét látni akarják kedvencüket, mégpedig a magyar Dancing with the Stars szereplői között.

„Annyira jó látni!

Reménykedem, hogy Magyarországra is visszatérsz.

Mi egyszerű emberek szeretünk, és csodáljuk a tehetséged” – olvasható egy hozzászólás.

„Bárcsak többet láthattunk volna tőletek! Büszke vagyok rád, Andrei!” – fejtette ki egy követője.

„Andrei Mangra, aki sosem adja fel! Bravó csak így tovább! Minden munkának meg lesz a gyümölcse” – jegyezte meg valaki.

„Nem rajtad múlt Andrei! Te tökéletes voltál! Lehet, hogy neked a tanítás a jövőd, a verseny a partnertől is függ” – írta egy hölgy.