Dárdai Blanka új párja az RTL műsorában bokszol

Miután a Sztárbox hatalmas siker volt, az RTL úgy döntött, hogy most egy még izgalmasabb és brutálisabb versenyt tűz a képernyőre. A Pusztakezes Viadal április 19-én debütál az RTL+ Premiumon. A Pusztakezes Viadal különlegessége, hogy nincsenek kesztyűk – csupán tiszta erő és brutális kitartás dönthet a győzelemről. A műsor célja, hogy a nézők egy olyan sportélmény részesei lehessenek, amely nemcsak a test erejét, hanem a szellem és a mentális felkészültség határait is próbára teszi.

Fotó: Instagram

Ahogyan már arról az Origo is beszámolt, Dárai Blanka az L.L. Juniorra való szakítása után ismét szerelmes. Választottja a 23 éves bokszedző és bokszoló, Baracsi Dániel, aki a magyar válogatott tagja, négyszeres magyar bajnok. A fiatal pár nemrég vállalta fel a nyilvánosság előtt, hogy egy párt alkotnak, közösen utaztak Milánóba és síelni is. Most azonban ismét egy közös élmény vár rájuk, ugyanis Baracsi Dániel ma este ringbe száll a Pusztakezes Viadal keretében, ahol az énekesnő is ott lesz, hogy szurkoljon a férfinak. Az biztos, hogy Dárdai Blanka a mérlegelésen ott volt, amiről az Instagram-oldalán is beszámolt.