Dárdai Blanka az új párjáról: Dani lelkileg egészséges, stabil férfi, teljesen rá mertem bízni magam

Ahogyan már arról az Origo is beszámolt, Dárai Blanka az L.L. Juniorra való szakítása után ismét szerelmes. Választottja a 23 éves bokszedző és bokszoló, Baracsi Dániel, aki a magyar válogatott tagja, négyszeres magyar bajnok. A fiatal pár nemrég vállalta fel a nyilvánosság előtt, hogy egy párt alkotnak, közösen utaztak Milánóba és síelni is. Az énekesnő most újabb részleteket árult el a kapcsolatukról.

"Novemberben kezdtem el bokszolni, s ugyanabba a terembe jártam, ahol Dani is edz és edzősködik. Egyre többet beszélgettünk, így mélyült el mind jobban a kapcsolatunk. Én akkor egy elég nehéz időszakon mentem keresztül. Hamar kiderült számomra, hogy Dani lelkileg egy egészséges, stabil férfi, teljesen rá mertem bízni magam" - mesélte.

Nem csak az új párjába, de a bokszba is beleszeretett, sőt, azt sem tartja kizártnak, hogy egyszer majd ő maga is versenyezzen. "Hobbiként űzöm a bokszot, de simán benne lennék, hogy versenyezzek is, mert nagyon megszerettem" – árulta el.

"Mindenben támogatjuk egymást, és mivel naponta találkozunk, együtt kelünk, együtt is megyünk edzeni. Mindketten biztosak vagyunk a kapcsolatunkban és élvezzük az együtt töltött mindennapokat" - tette hozzá a Blikknek.