Demcsák Zsuzsa nem akarja a gyerekei intim titkait megtudni

Demcsák Zsuzsának két gyermeke van, akik már nagykorúak. Fia, Benedek idén töltötte be a 20-at, és már el is költözött otthonról, 18 éves lánya, Tamara pedig épp a szalagavatójára készül. A műsorvezető a Borsnak mesélt arról, hogyan éli meg, hogy kisebbik gyermeke is felnőtt lett.

„Mondhatjuk, hogy már harcedzett vagyok ebben a tekintetben, hiszen a fiam gyakorlatilag már kirepült. Igaz, azt az időszakot nagyon nehezen viseltem, de éppen ezért, már tudatosan készülök arra, hogy hamarosan, Tamara is elkezdi az önálló életét.

Onnantól pedig az lesz a legfontosabb szülői feladatom, hogy stabil hátországként álljak mindkettőjük mögött, és ott legyek, amikor és ahol kellek.

Miközben erre készülök, építem a saját életemet, a férjemmel közös életünket úgy, hogy ne maradjon túl nagy űr bennem azután, hogy átrendeződnek a viszonyok és a prioritások” – kezdte Demcsák Zsuzsa, aki nem hisz abban a divatos szülői frázisban, hogy egy anyának, vagy apának, idővel a gyermeke barátjává kell válnia.

„Érdekes kérdés ez, és nem, nem hiszem, hogy egy gyermek és egy szülő között a barátság a végső állomás. Nekem nagyon mély és bensőséges a viszonyom a gyermekeimmel, bármilyen problémával őszintén tudnak hozzám fordulni, mindig ott vagyok, és együtt mindent megoldunk, de azt nem várhatom el, és nem is várom el, hogy azokkal az intim titkokkal például, amiket a barátaikkal osztanak meg, azokkal engem találjanak meg elsőként. Őszintén? Nem is biztos, hogy mindenre kíváncsi vagyok...” – mondta.

A szülői viszony más, mint a baráti, sokkal több rétege van, sokkal több élmény-anyag szövi át. A végtelen és feltétel nélküli bizalomra épül, és a mindent felülíró szeretetre.

– tette hozzá.