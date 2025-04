Megható bejegyzésben mutatta meg ritkán látott lányát Demcsák Zsuzsa

Ritkán mutatja meg gyermekeit Demcsák Zsuzsa, akinek fia nemrég lett húszéves, de már lánya is kész nővé érett. A műsorvezető számára is nehéz feldolgozni, hogy hamarosan kirepülnek a szülői házból, de nagyon büszke rájuk. Most lányáról osztott meg egy videót, aki nagy mérföldkőhöz érkezett az életében, édesanyja megható sorokat írt a felvételhez.

Vágólapra másolva!

A nemrég véget ért Farm VIP műsorvezetője hatalmas mérföldkőhöz érkezett a magánéletében, hiszen fia a huszadik születésnapját ünnepelte nemrég, lánya pedig szalagavatóra készül. A büszke édesanya nemrég Benedeket is megmutatta a követőinek, most lányáról Tamaráról osztott meg egy videót, melyen épp a báli ruhákat válogatja a nagy napra. Mikor történt? Mikor lett ilyen csodálatos nagylány? Csak ülök és bámulom azt a kész nőt, akivé cseperedett. Csak nézem, amint élete első báli ruháit próbálgatja. Szalagavatóra készül. Próbálok nem sírni, hanem egy nagy élményként felfogni, mérföldkőként. Az elsők egyike az ő életében. Remélem, még sokszor választ majd társául a következő mérföldköveinél, én örökké itt leszek neki" – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben, amit a linkre kattintva lehet megtekinteni. Demcsák Zsuzsa, a TV2 műsorvezetője

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!