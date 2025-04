Újabb világsztárt vádolnak illegális szerek használatával hirtelen fogyása miatt

A 32 éves Demi Lovato igen merész képekkel jelentkezett az Instagram-oldalán, ahol egy fekete csipkés, szatén fehérneműben mutatta meg kifogástalan alakját. Az énekesnő a felsőjét fel is húzta, miközben a tükörben fotózgatta magát, hiszen nagyon büszke lehet a mostani formájára, ugyanis korábban súlyproblémákkal is küzdött, mely valószínűleg összefüggött drogproblémáival is.

Lovato korábban bevallotta, hogy többször is visszaesett. Amikor mindenki azt hitte, hogy sikeresen leszokott a kábítószerekről az elvonókúra után, újra visszaesett és durván túladagolta magát, melybe majdnem belehalt, és több maradandó károsodást is szenvedett ennek következtében, ami látásával és hallásával kapcsolatos.

Most úgy tűnik, ennyi év után sikerült jó útra térnie, hiszen remek formában van, azonban sokan azzal vádolták meg, hogy látványos fogyása és átalakulása hátterében illegális injekciók használata állhat – írja az OK! magazin.

„Mindenki az Ozempicet szedi” – írta egy kommentelő Demi Lovat új képei láttán, voltak olyanok is akik aggodalmukat fejezték ki a nagy változás miatt.

„Betegnek tűnik” – vélekedett az énekesnő követője, de többen inkább érdeklődésüket fejezték ki, hogy hogyan és mikor fogyott ennyit, mert döbbenetes a változás a korábbi képeihez képest.

