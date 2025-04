Dér Heni elmondta, milyen Győzike, ha leállnak a kamerák

Kilenc év után tért vissza Dér Heni A Nagy Duettbe, ezúttal Győzike a partnere. Az énekesnő és a showman 18 évvel ezelőtt találkoztak először, akkor egy dzsungelben töltöttek el együtt heteket a Celeb vagyok, ments ki innen! című realityben.

„Azt gondolom, azon kevesek közé tartozom, akik azt az oldalát is látják, amit mások nem. A színpadon és a tévében egy hangos, állandóan ötletekkel előrukkoló showman. Ez az, ami sokakat megrémíthet. De ő így működik, bármikor bekapcsolható nála ez a gomb” – kezdte.

Dér Heni egyik célja, hogy a nézők is megláthassák Győzike sebezhetőbb oldalát. „Szerettem volna úgy elvállalni a közös szereplést, hogy ezt az oldalát is meg tudjam mutatni a nézőknek. Úgy gondoltam, hogy ez lesz a küldetésem. Nem csak végigcsinálni a műsort, hanem valamit át is adni belőle. Ha ki tudjuk billenteni a komfortzónájából, és lehántjuk róla a showman szerepet, akkor meg tudja mutatni a gyermeki énjét is – az esendőségével együtt. És ez az oldal is nagyon bájos” – tette hozzá.

A próbák során hamar kiderült, hogy Gáspár Győző sokkal ügyesebb, mint amit önmagáról gondol. „Szerintem neki sokkal fontosabb a lelki támogatás, mert nagyon foglalkoztatja, mit gondolnak róla az emberek.

Nagy hatással vannak rá a kommentek, a visszajelzések.

Több mint húsz éve hallgatja, hogy semmit nem ér a két lány között a Romantic együttesben, csak díszletként van ott. Valóban, a hangja más karakter, mint a két nagyon tehetséges énekesnőé, de nem is erről szól az ő szerepe a formációban. Nem énekesként kell őt aposztrofálni, hanem ő az, aki összetartja a csapatot, ő a lelke mindennek. Most pedig tényleg szeretne bizonyítani a közönségnek” – árulta el az énekesnő.

A közös munka bár nem mindig zökkenőmentes, nagyon jól működnek együtt. „Szerencsére Győző hallgat rám, elfogadja a véleményemet. Igaz, elsőre nem mindig hallja meg, amit mondani szeretnék, csak mondja, mondja a magáét… Ilyenkor megvárom, hogy lenyugodjon, és másodjára már szépen el tudom neki juttatni a gondolatomat. Érzi, hogy nem ellene beszélek, hanem egy közös, jó célért dolgozunk együtt” – fogalmazott a Glamour.hu-nak.