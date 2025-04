Életre szóló leckét kapott válása után Pirner Alma

Ritkán beszél magánéletéről Pirner Alma, aki már több mint tíz éve él boldog házasságban gyereke apjával, Attilával, akit csak ritkán mutat meg a közösségi oldalán. Kisfiuk, Alen 2015 októberében született, az előadó azóta inkább a családra koncentrál, nem a karrierjére. Főleg azért, mert korábban már volt házas, első férjével kilenc évig tartott a kapcsolatuk, de nagy tanulópénz volt számára a válásuk, és az ott elkövetett hibákat semmiképp sem akarta elkövetni a második házasságában.

Visszagondolva, bátrak voltunk... Annyit tudtunk, hogy azt az életet nem folytathatjuk, lépni kell. Az én szakmám rengeteg csillogással és figyelemmel járt, épp ezért is volt olyan nehéz otthagyni a színpadot, de azt nem akartam megvárni, hogy ne kelljek. Szerettem volna a csúcson abbahagyni.

Illetve miután megszületett a fiam, nem is akartam folytatni. A férjem, Attila ekkor még televíziós szerkesztőként dolgozott, napi 10-15 órákat húzott le, és tudta, ha így folytatja, akkor teljesen kimarad majd a fia életéből. Így felmondott. Azt nem mondom, hogy nem tettük fel magunknak vagy egy tucatszor azt a kérdést, mégis miből tartjuk majd el a gyereket? De egy idő után azt vettük észre, dübörög az oldalunk, több ezer nő regisztrált, akiknek segíthetek. Ekkor már azt is be kellett látnunk, hogy határokra van szükség" – magyarázta az egykori rúdtáncos, aki férjével közös vállalkozásba kezdett, melynek lényege, hogy online nyújtanak segítséget nőknek.

Pirner Alma azonban nagyon figyel a munka és a család közötti egyensúly megtartására, hiszen saját bevallása szerint első házassága egyrészt emiatt ment tönkre, ezért is ismerte fel második házasságában, hogy vissza kell venni a munkából. Úgy gondolja, Attilával igazán szerencsések, hiszen jól fel tudták osztani egymás között a feladatokat is, másrészt mindketten figyelnek arra, hogy a család minőségi időt tudjon együtt tölteni.

Dolgozhatnánk többet, vállalhatnánk pluszban még egy tucat felkérést, munkát, de minek? Hogy legyen még egy autónk? Nagyobb házunk? Esetleg több pénzünk? Nem, köszönöm!

Ennél sokkal többet ér a lelki és mentális egészségünk és az, hogy nem őrölnek fel minket a hétköznapok. Ezért sem szeretnénk például több gyereket, mert nem akarunk megfeszülni. Teljes az életünk egy gyerekkel, egy kutyával és azzal, amit a hivatásunknak választottunk" – zárta a Best magazinnak Pirner Alma.