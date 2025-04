Senki sem tudja, hova menekült Kanye West felesége

Kanye West egy új dalban vallotta be, hogy úgy tűnik, végleg elhagyta őt felesége, Bianca Censori, akiről sokan úgy gondolják, hogy bántalmazta a rapper. Az utolsó csepp a pohárban az volt a nő számára, amikor férje meztelenkedésre kényszerítette őt az idei Grammy-gálán, azóta is sokan aggódtak miatta. Most úgy tűnik, végleg elhagyta férjét, elmenekült tőle, és azóta is bujkál.

Vágólapra másolva!

Kanye West az utóbbi években leginkább botrányaival hívja fel magára a figyelmet, amihez szinte eszközként használta csinos feleségét, Bianca Censorit, aki most megelégelhette ezt a bánásmódot. A legnagyobb port az idei Grammy-gálán kavarták, amikor Censori – láthatólag feszélyezve – vette le magáról bundáját, ami alatt csak egy teljesen átlátszó, úgynevezett meztelenruhát viselt. Ezt követően hatalmas visszhangot kapott a házasságuk, sokak szerint a rapper régóta kényszerítette feleségét magamutogatásra. Kanye West és Bianca Censori így jelentek meg a Grammy-gálán

Fotó: AFP / Getty Images via AFP Censori a meztelenkedős botrány, majd férje furcsa megnyilvánulásai miatt egyszer már elhagyta őt, aztán mégis kibékültek. Most úgy tűnik, már nem bírta tovább, hogy Kanye West nem változtat a viselkedésén, így újra elhagyta, amiről a rapper a feleségének szóló új szerzeményében számolt be a héten. BIANCA címet viselő új dalában arról rapper, hogy elmenekült tőle a felesége, azonban előbb megpróbálta őt a családja segítségével bezáratni, pedig ő egyáltalán nem beteg, nem érti, miért. Majd azt is hozzáteszi, hogy Bianca Censorinak folyamatosan pánikrohamai voltak a férje X-en közzétett bejegyzései, és az arra kapott támadások, durva reakciók miatt. Pánikrohamot kapott, és nem tetszik neki, amiket tweeteltem. Amíg Bianca vissza nem jön, egész éjjel fent maradok, nem fogok tudni aludni. Tényleg nem tudom, hol van – rappeli a dalban Kanye West, aki aztán bevallja, hogy egy alkalmazás segítségével próbálja meg követni feleségét, de úgy tűnik nem járt túl sok sikerrel. Ezt követően P. Diddyhez és az őt feljelentő exéhez, Cassie Venturához hasonlította házasságát, talán úgy gondolja, Censorinak is lenne oka arra, hogy segítséget kérjen. Kanye West és Bianca Censori közvetlenül a vetkőzés előtt, sokan látni vélték a rémületet a nő arcán

Fotó: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP A nő valószínűleg szándékosan tűnt el, férje elől bujkálhat valahol, hiszen a szakítás híre után még West exfelesége, Kim Kardashian is próbálta őt felkeresni, de neki sem reagált. Bianca eddig figyelmen kívül hagyta Kim megkeresését, de számára így is fontos volt, hogy tudassa vele, hogy ő ott van és számíthat rá, ha valaha is szüksége lesz valakire, akivel beszélhet – mondta a Page Sixnek egy névtelen forrás, aki szerint Kim Kardashian mélyen együttérez volt férje feleségével, és tudja jól, hogy min mehet most keresztül.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!