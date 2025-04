Elton John vérig sértette Madonnát, évtizedek feszültsége után most találkoztak

A most 78 éves Elton John az évek során többször is megvádolta Madonnát azzal, hogy playbacket használ a fellépésein, nem is énekel valójában. Ez persze rosszul esett a popdívának, aki a Like a Virginnel robbant be 1984-ben, tehát több mint negyven éve van a popzene élvonalában. Madonna sajtósa még 2004-ben azt válaszolta, hogy az énekesnő „nem tölti az idejét más művészek szidalmazásával”.

Madonna bement a színfalak mögé barátkozni

Fotó: NurPhoto via AFP

Madonna most közösségi oldalán arról ír, hogy „végre eltemették a csatabárdot”, miután elment megnézni egy Elton John-fellépést, sőt, még az elragadtatást jelentő „wow!” szócskát is hozzábiggyesztette.

„Emlékszem, amikor középiskolás voltam, egy este kiosontam a házból, hogy lássam Eltont élőben fellépni Detroitban. Felejthetetlen előadás volt, amely segített megérteni a zene átalakító erejét. Az, hogy láttam őt fellépni, amikor középiskolás voltam, megváltoztatta az életemet. Mindig is kívülállónak éreztem magam, amikor felnőttem, és az, hogy láttam őt a színpadon, segített megérteni, hogy nem baj, ha más vagyok, ha kitűnök, ha a kevésbé járt utat választom. Valójában ez elengedhetetlen volt” – írta Madonna.

Elton John a keblére ölelte Madonnát

Fotó: OLI SCARFF / AFP

„Az évtizedek során fájt a tudat, hogy valaki, akit annyira csodáltam, nyilvánosan osztotta velem, mint művésszel szembeni ellenszenvét. Nem értettem ezt” – tette hozzá. Most végül elment a Saturday Night Live-ba, ahol Elton John fellépett, bement a színfalak mögé, hogy megbeszéljék ezt a régi problémát. „Amikor találkoztam vele, az első dolog, ami elhagyta a száját, az volt, hogy bocsáss meg, és a köztünk lévő fal leomlott. Megöleltük egymást” – emlékezett Madonna, aki szerint Elton John azt is mondta, hogy írt neki egy dalt.