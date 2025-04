Erdélyi Mónika: „Ne turkáljatok a zsebemben!” – videó

Nemrég tért haza kilencnapos luxushajóútjáról Erdélyi Mónika, melyre természetesen lányával, Mollival utazott el húsvét előtt és épp az ünnepek alatt tértek haza. Mivel elég gyakran utaznak, már sokakban felmerült a kérdés, vajon hogyan engedhetik meg ezt maguknak, főleg a luxushajót. Olyan elképesztő vádakkal szembesült a műsorvezető, hogy talán más pénzéből utaznak, talán egy férfi finanszírozza ezt az életvitelt. A műsorvezető most nagyon felháborodott, és bár nem szívesen beszél a magánéletéről és a pénzügyeiről, most mégis tiszta vizet akart önteni a pohárba, ezért a TV2 kamerái előtt tálalt ki ezekről a kérdésekről.

Kezd tele lenni a padlás azzal, hogy »miből«? Senki más pénzéből nem. A sajátunkból. Amit megkeresünk, abból utazgatunk.

Április van, ebben az évben háromszor utaztunk. Ezt azért mondom, mert szeretném, hogy az emberek akik szeretnének ugyanígy élni vagy ugyanígy követni a példánkat, esetleg vegyenek át ebből valamit” – kezdte dühösen a műsorvezető a Tényeknek, ahol kifejtette, hogy édesanyja bankár volt, ezért már gyerekkorában megtanult jól gazdálkodni a pénzzel. Mónika ezért is döntött úgy, hogy megszólal a kérdésről, hátha másoknak is tud segíteni, hogyan spórolhatnak jobban mások is azért, hogy hozzá hasonlóan tudjanak utazgatni,

A műsorvezető valóban adott jó pár tippet ahhoz, hogyan és mennyit lehet spórolni a hétköznapi apróságokon, melyek bár lemondásokkal járnak, de végül nagyon sok élményt lehet helyettük szerezni, ami hosszútávon kárpótolja őt és lányát, Mollit is.

Én ezt a pénzt nem vettem el senkitől! Ezért mi dolgoztunk meg. Igen, kell érte dolgozni!

Nekünk se hull az ölünkbe, annak ellenére, amiket szoktak írni, hogy ez fizeti, az fizeti. Mi fizetjük!” – magyarázta ingerülten a műsorvezető, aki azt is hozzátette, hogy sokszor élnek ismerősei is az adott városokban, ahová látogatnak, így van, hogy szállást nem kell fizetniük.