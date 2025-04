Kiara Lord után Szalontai Szilvi is úgy döntött, hogy otthagyja a Farm VIP-t, miután kapott egy drámai telefonhívást. Az egykori modell nem tervezte, hogy idő előtt feladja a játékot, az édesanyja betegsége miatt ment haza. Nézze meg, miként búcsúzott a többiektől!

Közben párbajra is sor került a keddi adásban, Dávid Petra és Kapi Levente csaptak össze – aminek során utóbbi vesztett, a számára is véget ért tehát a játék. Mutatjuk az összefoglalót Kapi Levente távozásáról is.