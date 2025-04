Visszatért a Farm VIP-ba több kiesett szereplő

A Farm VIP-ba, ahogy a korábbi években is történt, visszatérnek a korábban kiesett versenyzők. A videón látható, hogy Horváth Gréta annyira megörül Fekete Pákónak, hogy sikítozva ölelgeti, fel is borulnak, majd Dopeman elárulja a még versenyben lévőknek, hogy fontos szerepük lesz. Blága Tünde közli Pumped Gabóval, hogy hiányzott neki, utóbbi pedig elhatározza, hogy kiejti Leót. Itt a mai adás előzetese, párbaj is várható az adás végén:

A TV2 tanyasi valóságshow-jának legutóbbi, április 11-i adásában Demcsák Zsuzsa bejelentette, hogy a hét szereplőből három este már otthon alszik, egyben el is bukja a fődíjat, ami jelenleg 13 millió forint. Mint kiderült, a termelési versenyben a legszorgosabb Leo és Horváth Gréta voltak, így ők automatikusan ott vannak a legjobb négyben. A részletekről, kiesőkről itt olvashat többet.

Dávid Petra a napokban arról beszélt, hogy a Farm VIP-ban a saját belső démonjaival is meg kellett küzdenie, lelki terrorban élt, megfelelési kényszere miatt pedig a bulimiája is kiújult.