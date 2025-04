Újabb játékos távozott a Farm VIP-ből – videó

Több játékos is távozott a Farm VIP-ből párnap leforgása alatt, rohamosan fogyatkozik a résztvevők száma. Kedden ketten is elhagyták a farmot, majd pár nappal később Fekete Pákó egy feladat teljesítése közben esett ki. Aztán a pénteki adásban egy újabb farmgyűlésen mérte össze erejét két játékos, így újabb kiesőtől búcsúztak a csapatok.

Az egyre növekvő feszültség közepette egy bulival is meglepték a játékosokat, azonban már ott is kiütközött, hogy sokak között személyes ellentét van. A farmgyűlésen ezt nem is rejtették véka alá, ahol a legtöbb szavazatot Pumped Gabo és Kováts Gergely Csanád kapták, végül az utóbbi párbajozott, majd végül ki is esett. Ellenfeleként a sárga csapat lelkét, Horváth Grétát hívta ki, és döntését azzal indokolta, hogy így szerette volna meggyengíteni a sárgák között kialakult szövetséget, hiszen már egyéniben versenyeznek a játékosok.

Én úgy gondoltam, hogy Mammacita a legnagyobb hajtóerő a csapatban és ha jó show-t akarunk – mert valljuk be, erről szól a játék – akkor őt hívom ki. Szerintem ez így kimondottan izgalmassá tette a dolgot. Az, hogy kiestem, benne van

– mondta kiesését illetően Kováts Gergely Csanád a Borsnak.