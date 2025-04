Gyomorszorító stresszről beszélt a Farm VIP szépségkirálynője

Az erdélyi születésű Blága Tünde, aki 2023-ban lett Miss Universe Hungary, kétszer is kiesett az idei Farm VIP-ból, amely épp a napokban ért véget Nagy Zsolt Leo győzelmével. A szépségkirálynőnek sok stresszes helyzeten kellett túljutnia, de nem bánja, hogy részt vett a műsorban.

„Kétszer párbajoztam. Kétszer éltem át azt a gyomorszorító, mindent felforgató stresszt, amit csak az tud igazán, aki ott állt már a párbajpályán, a tét súlya alatt. És igen, kétszer estem ki. Bárki mondhatja, hogy ezzel nem nagyon lehet büszkélkedni, és talán igazuk is van, de higgyétek el, nem volt könnyű. Ám ahogy a Hideg korona című könyvemben is írtam: Nem attól vagyok erős, hogy nem esem el… hanem attól, hogy minden elesés után újra felállok – még ha remegve is. És én felálltam" – elmélkedett.

Blága Tünde és Pumped Gabo a Farm VIP-ben

Fotó: TV2

Rájött, hogy sokat kell még magán dolgozni, a Farm pedig neki nem csak játék volt. „Egy komoly játék, mivel egy játék is csak akkor az igazi, ha komolyan vesszük. Egy hatalmas önismereti út volt, szembenézés önmagammal, a határaimmal, a múltammal, a fájdalmaimmal. És igen, tanulnom kellett. Még magamról is. Talán főleg magamról.

Hálás vagyok minden egyes percért, amit ott tölthettem.

A szerkesztőknek, a stábnak, a műsor egész csapatának: köszönöm a lehetőséget, a türelmet, és azt, hogy esélyt adtatok az újrakezdésre. A játékostársaimnak: köszönöm a nevetéseket, a könnyeket, a tanításokat. És nektek, akik néztétek, követtétek, írtatok – akár bátorítottatok, akár elgondolkodtattatok – minden szó erőt adott. Hiszek abban, hogy minden, ami velünk történik, az formál. Most kicsit másként lépek tovább! Köszönöm a Farm VIP-t” – tette hozzá.

A műsor győztese elmesélte, mire költi a 13 millió forintot, erről itt olvashat.