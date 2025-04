Így mentette meg felesége Fásy Ádám életét

A népszerű műsorvezető nemrég ünnepelte a születésnapját, és ez alkalomból elárulta, hogyan telt az ünneplés. A családjukban az a szokás, hogy az ünnepelt aznap nem dolgozik, így pihenéssel és ünnepléssel töltheti az időt. A 73 éves Fásy Ádám nem érzi az idő múlását, jó formában tartja magát, bár igaz, hogy sokat megtesz azért, hogy egészséges maradjon.

A fizikai és mentális jólét megőrzése fontos, ezért igyekszem odafigyelni arra, hogy mit és mikor eszem, de bizony alkalomadtán nem vetem meg az igazi magyaros ízeket sem.

Illetve egyszerűbb tornagyakorlatokat is szoktam végezni. A szellemi frissességem megőrzése érdekében pedig minden reggel úgy indul a napom, hogy a friss hírek elolvasását követően keresztrejtvényt fejtek" – fejtette ki a Borsnak Fásy Ádám, aki az idén nagyon nehezen gyógyult fel egy hosszas felső légúti megbetegedésből.

Fásy Ádám nemrég ünnepelte a 73. születésnapját

Fotó: Fásy Ádám Facebook

A születésnapja kapcsán arra is visszaemlékezett, amikor komoly szívműtéten kellett átessen infarktusa miatt, és a mai napig úgy gondolja, feleségének köszönheti az életét, mert megérezte a bajt és szorgalmazta, hogy haladéktalanul menjen orvoshoz a tüneteivel.

Zsüliettel együtt mellettem álltak minden pillanatban, az ő szeretetük volt az, ami minden nap tovább hajtott és erőt adott számomra a gyógyuláshoz

– mondta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Fásy Ádám.

A műsorvezető folyamatosan tevékenykedik, nemcsak műsort vezet, hanem fellépésekre jár, zenél és dobol is, továbbá szépségversenyekkel is foglalkozik. Fásy nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy a munkája egyben a hobbija is, ez is fitten tartja és mindig vannak újabbnál újabb tervei, valamint külön öröm számára, hogy lánya, Zsüliett is sokszor dolgozik vele, amire nagyon büszke.