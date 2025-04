Féltékenységből megtámadták a TV2 sztárját – most az Origónak tálalt ki a botrányról

Fecső Judit a Házasság első látásra második évadában vált ismertté, a társkereső kísérletben Szolnoki Szabolcs felesége volt, akivel a kamerák előtt még a folytatás mellett döntöttek, azóta viszont ők is elváltak. Judit már a műsorban is megosztott egy-két fájó részletet korábbi házasságáról, ugyanis gyereke apjával 16 évig voltak együtt. A sminkesként dolgozó Judit szerint remekül működnek együtt a válás óta társszülőként, és volt férje nagyszerű édesapa, azonban jelentősen megromlott a viszonyuk, mióta új felesége folyamatosan áskálódik Fecső Judit ellen.

A TV2 egykori sztárja leszögezte, hogy volt férjével semmi másról nem esik szó, mint a közös lányukról és a gyereknevelést érintő kérdésekről, azonban ezt a kommunikációt is aláásta az új feleség, aki letiltotta Judit telefonszámát, ő ezért kénytelen a szomszédból telefonálni gyereke apjának, ha bármit egyeztetni kell. Úgy gondolja, hogy a nő rendkívül féltékeny rá a kezdetektől fogva, és időnként nagy drámákat is rendez, mint most a legutóbb, amikor lökdösődés és veszekedés is volt, végül a rendőrséget és a mentőket is ki kellett hívni. Elmondása szerint azóta sem csillapodtak a kedélyek, nem történt bocsánatkérés sem a féltékeny nő részéről, de őt ez egyáltalán nem lepte meg.

Fecső Judit Szolnoki Szabolcs felesége volt a TV2 kísérletében

Fotó: TV2

„A nővel nem tárgyalok, mert nekem ő egy senki. Már öt éve vannak együtt, és annyi esze nem volt még, hogy bemutatkozzon, ezért nevezem őt Arankának, de Jóska-Pistának is nevezhetném. Nem az a neve, hogy Aranka, nyilván tudom, ki ő, de én azt gondolom, hogy felnőtt emberek vagyunk, és minimum annyi tisztelet járna egy volt feleségnek, főleg, ha van egy gyerek is, hogy odamegyek és bemutatkozom. Ő ezt a mai napig nem tette meg” – kezdte az Origónak Fecső Judit, akinek egyáltalán nem indult jól a kapcsolata volt férje párjával, sőt, egyre inkább elfajul a helyzet a feltehetőleg féltékeny nő miatt.

Hozzátette, hogy a korábbi incidens valódi okairól azért nem beszél, mert óriási botrány törne ki miatta, másrészt lánya és volt férje miatt.

Elsősorban a gyermekem miatt nem részletezem, és a volt férjemet is nagyon tisztelem, becsülöm, mert az életem értelmét neki köszönhetem, meg azt is, ahol most tartok.

A lényeg az, hogy én a volt férjemre se szeretnék soha semmi rosszat mondani, mert nem tisztem felette ítélkezni, viszont a nőhöz szerintem semmi közöm, meg ő se szálljon be a mi hármasunkba, mert akárhányszor megteszi, mint ahogy most is megteszi, ugyanúgy oda fogok menni, nem tud megállítani senki” – fejtette ki Fecső Judit, aki sokat köszönhet volt párjának, viszont a válás óta is megáll a saját lábán, sőt, nagyon jó anyagi helyzetet tud biztosítani lányának, amire nagyon büszke egyedülálló szülőként.