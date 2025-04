Fekete Linda az Origónak: Terápiára járok, mert a gyerekkori sérelmeimet nem tudom egyedül megoldani

Fekete Linda elárulta, hogy gyerekkorában egyfolytában bántották, ügyetlennek, nagydarabnak és bénának nevezték, sőt, gyakran fiúnak is nézték. „Valamiért nem éreztem magam komfortosan ebben a testben, amiben születtem. Van egy külsőm, ami azt sugallja, hogy de erős, de magabiztos, de kemény, aztán csak kisül, hogy belül pedig egy kisegér rejtőzik. Ezt humorral próbálom leplezni.

Engem nem is kellett, hogy csúfoljanak, csúfoltam én magamat eleget. Ezt nekem kellett legyőznöm! Felül kellett kerekednem magamon.

Nagyon rosszul esett, amit mondtak rám. Nem tudtam jól kezelni, elbújtam és sírdogáltam. Van olyan, aki megtorolja, míg a másik elvonul és ott kiadja magából. Az utóbbit választottam”– fejtette ki.

A Farm VIP miatt a kommenteket elolvasta magáról és rájött, hogy azért bánthatják őt a nézők, mert ő is ugyanezt teszi saját magával. „Tudom, hogy nem szabad elolvasni a kommenteket, de nem bírtam ki. Az interneten tenyeres-talpas és nagydarab jelzőkkel illettek. Én is így gondolom. A legnagyobb szidás az az, ha az ember önmagát szapulja, ami bennem sajnos nagyon megvan. Leóval többször is beszélgettünk arról, hogy milyen kishitű vagyok. A többiek is azért bánthattak, mert eleve így kezeltem magam”– magyarázta.

Fotó: TV2

A Farm VIP-nak sokat köszönhet, fontos dolgokra világította rá a reality. „Nagyon konfliktuskerülő vagyok, ezért nem szoktam visszaszólni az embereknek. Ezt is nehezen fogadtam el, de nem vagyok ilyen természetű. Inkább arrébb megyek, amit a Farm VIP-ban például nem tudtam megtenni. A műsornak egyébként sokat köszönhetek, hiszen megtanított arra, hogy legyőzzem magam és mást is”– mesélte lapunknak.

A színészi karrierjét nem befolyásolják a negatív vélemények, ugyanis teljesen külön kezeli a magánéletét és a munkát. Feladatorientáltként tekint magára, aki maximálisan a szerepévé válik, így akkor és ott nincs kishitűség, rettegés és kisebbségi komplexus sem.

Fotó: TV2

Főként a mai világban nagyon elterjedt lett a bántalmazás, amin szerinte túl kell lépni. Fekete Linda szakember segítségét kérte ebben. „Biztos vagyok benne, hogy ennek az internet egy nagy átka. Ha nem mersz vagy nem akarsz valamit megcsinálni, akkor te nem vagy erre a világra méltó. A másik szidalmazását kétélű fegyvernek élem meg. Szerintem nem jó az, ha valakit a gyerekkori traumái befolyásolják. Szerintem ez egy fejlődési folyamat.

Én terápiára járok, mert tudtam, hogy a gyerekkori sérelmeimet nem tudom egyedül megoldani.

Felvállaltan eljárok terápiára, hogy jobb, minőségi életet éljek és jobb ember legyek. A múltbéli dolgokon az ember vagy túlteszi magát vagy belesüpped a dolgokba. Az utóbbit nem tartom jogosnak. Ezen dolgozni kell. Hiszek abban, hogy ha akarunk, akkor tudunk fejlődni. Ha pedig kell külső segítség, akkor bátran tegyük meg, és ne használjuk ütőlapként az életre alkalmatlan kártyát”– tette hozzá.