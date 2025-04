Egyszerre vetkőzött bikinire Fésűs Nelly, Détár Enikő és Ladinek Judit – fotók

„Nem csak a színpadon vagyunk társak… Minden évben elvonulunk egy kicsit, valahol itthon, Magyarországon belül. Ilyenkor nem fellépni megyünk, hanem feltöltődni, együtt nevetni, beszélgetni, pihenni. Mert bár a munka hozott össze minket, a barátság az, ami igazán összetart. És ez a legnagyobb ajándék: hogy 20 év után is boldogan kelünk, fekszünk, élünk együtt – nemcsak az estéken, amikor közösen állunk a színpadon, hanem a napfényes reggeleken is. Dívák, az élet szebb veletek!” – írta közösségi oldalán Détár Enikő és Fésűs Nelly, három fotót is megosztva a posztban:

Détár Enikő tavaly a spanyol tengerparton is megmutatta magát bikiniben. „Napsütés, tenger... szeretem-napok. Péterem lepett meg a közös nyaralással. Igen, nagyon feltölt és hálás vagyok az együtt töltött pihenésért. Ti is úgy érzitek, hogy bár a számláló lényegesen többet mutat, de belül, a lelketek megállt és jóval fiatalabb?” – érdeklődött a színésznő közösségi oldalán, és két képet is kitett.