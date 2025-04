Állapotáról beszélt a súlyos betegséggel küzdő Fresh Andi: „Ezt soha az életben nem tudjuk elfelejteni”

Fresh Andi, vagyis Villányi Andrea kálváriája nagyjából öt éve kezdődött, amikor egy csomót tapintott ki a mellében. Akkor azt gondolta, hogy nem lehet nagy probléma és valószínűleg csak hormonális probléma állhat a háttérben. De szerencsére orvoshoz ment, aki gyorsan fogadta is, majd közölte vele a rettenetes hírt, hogy rosszindulatú daganatot találtak nála. Az énekesnőt nagyon megviselte az elmúlt időszak, még ennyi idő után is félévente járnia kell kontrollvizsgálatokra, épp nemrég járt az orvosnál.

„Pont most kaptam meg az éves vizsgálati eredményeimet. Most volt mammográfia, ultrahang-, teljesmellkas-vizsgálat és kismedencei kontrasztanyagos CT, minden rendben, jó minden” – magyarázta Palik Lászlóék műsorában Fresh Andi, aki hamarosan az onkológusához is megy, hogy megbeszéljék az eredményeket, és abban is reménykedik, hogy végre elég lesz ritkábban is vizsgálatokra járni, ugyanis nagyon megviseli lelkileg.

Szerintem ezt soha az életben nem tudjuk elfelejteni. Minden egyes vizsgálat előtt a szorongás ott van rajtam

– mondta Fresh Andi, aki úgy gondolja, hogy öt év elteltével és jó eredményekkel van rá esélye, hogy már csak évente kelljen ezeken a vizsgálatokon átesnie újra.

Az énekesnő arra is kitért, hogy személyisége is változott a betegsége következtében, és sokan meglepődnek rajta, hogy milyen apró dolgoknak is tud örülni. Abban nem változott, hogy továbbra is pörgős életvitelt folytat, de a prioritások és a fontossági sorrend megváltozott nála. Azt is hozzátette, hogy bár nehéz volt beszélnie arról, amin keresztülment, de nem bánta meg, mert másoknak is segített a történetével, hiszen volt, aki miatta ment el vizsgálatra és ez mentette meg az életét.