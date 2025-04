A gyerekek szívhez szóló kérésének tett eleget Galambos Lajos felesége temetésekor

Galambos Lajos elképesztő részleteket árult el szabadulását követően a magánéletéről, többek között azt, hogy akár újra is nősülhet, hiszen évek óta van egy támogató párja, akivel egy tévéműsor forgatásán ismerkedett össze. A titokzatos nővel egyszer már szakítottak, de most újra fellobbant köztük a szerelem. A trombitásnak nagy öröm, hogy párját gyerekei is elfogadják és ő is nagyon hálás neki, hiszen büntetése alatt is végig kitartott mellette.

Galambos Boglárka

Fotó: Bors

Néhai feleségéről, Boglárkáról is szó esett, haláláról és válásukról is nyíltan beszélt. Volt feleségével három közös gyerekük született, ami egy életre összekötötte őket, sőt, az ő érdekükben döntöttek a válás mellett, annyira megromlott a házasságuk pár évvel ezelőtt. Galambos elmondása szerint ő készen állt az ismerkedésre a válást követően, akkor ismerte meg jelenlegi párját is. Boglárkával nem beszéltek rendszeresen, de a fontosabb dolgokat mindig egyeztették.

„Mindenképpen kudarc volt… Bárki, aki házasságot köt, nem arra játszik, hogy egyszer el fog válni. Ez egy nehéz dolog és döntés volt, de európai módon rendeztük. Én azt mondtam, hogy olyan szintre jutott a kapcsolatunk, hogy az már a gyerekeinkhez kötődő viszonyunkat is veszélyezteti” – magyarázta a zenész, aki persze rosszul élte meg a válásukat, de idővel rájött, hogy ez volt a helyes döntés mindkettejük számára. Azt is hozzátette, hogy gyerekei vele maradtak, de nem azért, mert anyagilag így jobb volt számukra, sőt, ő fel is ajánlotta annakidején, hogy ő költözik el a hatalmas területen fekvő mocsai birtokról.

Boglárka tavaly novemberben hunyt el, azonban betegségéről és halálának körülményeiről sem árult el sokat a család. Így az sem volt meglepő, hogy temetését is teljes titokban tartották meg. Most Galambos Lajos elárulta, hogy valójában a birtokon temették el volt feleségét, amivel gyerekei kérésének tett eleget.

A három gyermekem azt kérte, hogy azt a keresztdombot tartsuk meg anyának. Ez egy gyönyörű kérés volt. Szóval igen, a birtokon nyugszik. Mindig itt van a gyerekeknek…”

– mondta a Borsnak adott interjúban Galambos Lajos.