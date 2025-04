Újra szabad ember lett Galambos Lajos, készül a visszatérésére

Tavaly nyáron, 14 hónap után szabadult a börtönből Galambos Lajos, majd reintegrációs őrizetben volta birtokán. Mint írtuk, már ennek is vége lett, lekerült a lábáról a nyomkövető.

Az elmúlt tíz hónapban megszoktam, amennyire csak lehetett, hogy folyamatosan ott volt a bokámon a nyomkövető, de mégiscsak az a természetes, hogy nincs ilyesmi az ember lábán. Folyamatosan nyomon tudták követni, éppen hol tartózkodtam, egyszer sem szegtem meg az előírásokat

– nyilatkozta a Blikknek Galambos Lajos, aki hetente háromszor hagyhatta el az otthonát előre egyeztetett időpontban munkavégzés vagy orvosi vizsgálat céljából. „Nagy mozgásterem azonban nem volt, hiszen még egy tévés show-műsorra sem kaptam engedélyt, pedig Südi Iringóval táncolhattam volna a Dancing with the Starsban” – tette hozzá.

Az első szabad utam a szüleim és nagyszüleim sírjához vezetett. Nem tagadom, könnyes szemmel álldogáltam hosszú percekig a temetőben.

Sajnos a gyermekeimmel nem oszthattam meg az örömömet, hogy szabad ember lettem, mivel egyikük sincs Magyarországon: Lala a barátnőjénél van Ukrajnában, István Barcelonában, míg Bogika az Ázsia Expresszben forgat" - mondta.

Arról is beszélt, hogy májustól már vállal fellépéseket, amit javuló egészségügyi állapota is lehetővé tesz: "A tüdőtágulatommal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a csökkent stressz jótékony hatással van arra a betegségemre is, így nem akadályoz egy cseppet sem a zenélésben."