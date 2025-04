Sejtelmes vallomást tett Galambos Lajos: „Volt és van is egy lelki társam”

14 hónap börtön és azt követő majdnem kilenc hónapon át tartó reintegrációs őrizetet követően, végül húsvét után, pontosabban április 22-én került le a nyomkövető Galambos Lajos lábáról. A trombitás már nagyon várta ezt a napot, azonban őt is meglepte, hogy milyen zavart lett attól, hogy szabad emberként élhet tovább és bárhová mehet.

Lagzi Lajcsi

Fotó: YouTube, Frizbi TV

„Nos, a tegnapi napon ennek a reintegrációs őrizetnek vége lett és ez azt jelenti, hogy… Eddig „csak” a birtokon tudtam mozogni, dolgozni. Többek között dalokat írtam, de sok mást is tudtam csinálni. Szóval ez egy különlegesen jó nap, de egy picit még zavart vagyok” – mondta a Mokkában Galambos Lajos, aki készül már a zenei visszatérésére is, már az első fellépését is megszervezte, mellyel Papp Ignác lelkész meghívásának tesz eleget, hiszen ő tartotta benne a lelket, míg börtönben volt, hiszen kéthetente meg is látogatta a trombitást, aki nagyon hálás a támogatásért.

Galambos sok mélyponton átesett a büntetése alatt, azonban már látja, hogy miért volt szüksége az elmúlt nehéz időszakra, amiből sokat tanult, más ember lett.

Szerintem sokkal jobb ember lettem. Sokat fejlődtem és tanultam. Furcsa ezt, ebben a gyönyörű környezetben mondani, de arra törekszem, hogy a sokkal kevesebb is elég legyen”

– fejtette ki a TV2 kamerái előtt a zenész, aki azt is elárulta, hogy az ünnepeket most gyerekei nélkül töltötte, de nem volt teljesen egyedül, viszont csak sejtelmesen fogalmazott arról, hogy új párja lehet.

A kislányom és köztem különösképpen elmélyült a viszony. Ő jelenleg éppen Ázsiában van, így nem tudtuk a húsvétot közösen megünnepelni. A nagyobbik fiam társadalmi munkát vállalt Ukrajnában, a kisebbik pedig egy teniszeseményen vesz részt.

Így teljesen egyedül voltam az ünnepen. Jó, igazából nem voltam teljesen egyedül, hiszen volt és van is egy lelki társam, ami nagyon fontos”

– fogalmazott titokzatosan Galambos Lajos, aki azt is elárulta, hogy első útja nagyszülei sírjához vezetett a szabadulását követően.