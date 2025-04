Újra szerelmes Galambos Lajos, házasodni készül – videó

Meglepő részleteket árult el Galambos Lajos a magánéletéről, ezen belül is arról, hogy új kapcsolata van, ráadásul nem is akárkivel, hanem volt párjával, akivel sikerült helyrehozni az egykor tönkrement kapcsolatukat. Lajcsi azt is elmondta, hogy nem könnyítette meg a dolgát, hogy házhoz volt kötve, nem segítette az ismerkedést. Mostani párjával már akkor kialakult köztük a szerelem, amikor a tárgyalása még javában zajlott, így nem újkeletű a dolog, azonban mostanra tudott teljesen kibontakozni a kapcsolatuk. A zenész úgy érzi, új párját gyerekei is elfogadták és kedvelik, ez sokat segít neki az újrakezdésben.

Galambos Lajos újra szerelmes, volt párjával békült ki

Fotó: YouTube / YouTube

Volt egy hölgy az életemben, akit nagyon komolyan vettem. A gyerekeim is ismerték. Szép is volt, jó is volt köztünk minden, de több év után, nemrégiben vége lett.

Egyszerűen nem bírta ki a kapcsolat a személyemhez köthető nyilvánosságot. De ennek a lezárásnak mindketten a vesztesei vagyunk” – mesélte még tavaly októberben Galambos Lajos a szakításuk okairól. Most azonban úgy tűnik, az akkori akadályokon sikerült továbblépni, ugyanis kibékült a titokzatos nővel.

„Én nem csak most állok készen egy kapcsolatra, hiszen öt éve elváltunk, ő is külön élte az életét, meg én is. Készen állok, és nem vagyok magamra hagyva, hogy így mondjam” – mondta Hajdú Péter műsorában néhai feleségéről és válásukról a trombitás, aki arra a kérdésre is válaszolt, most szerelmes-e valakibe.

Mondhatni, igen. Köszönhetően egy televíziós műsornak, találkoztam valakivel, aki nagyon jó fej, ugyanakkor érzékeny lélek.

Egy ilyen érzékeny lélekkel kell tudni bánni, lehet, hogy nekem sem sikerül mindig jól bánni vele. De törekszem rá...” – mondta sejtelmesen új párjáról Galambos Lajos, aki szerint az ő hozzáállása is lehetett korábban a szakításuk oka.

Galambos Lajos elmondása szerint fiatal párja végig kitartott mellette a nehéz időkben

Fotó: Hír TV

Újra nősülhet Galambos Lajos

A trombitás nemcsak Hajdú Péternek, a Borsnak is beszélt arról, milyen érzés újra szabad embernek lenni és milyen tervei vannak a jövőre nézve. Kapcsolatáról további részleteket is elárult, arról is mesélt, hogy fiatalabb barátnője a büntetése alatt is végig kitartott mellette, amiért nagyon hálás. A kérdésre, hogy másodjára is hajlandó lenne-e megnősülni meglepő választ adott.

Mindent el tudok képzelni. Nekem nem fontos, de ha a másikat azzal boldogabbá tudom tenni, akkor mindenképp megtenném. Pár éve még biztosan mást válaszoltam volna, de nekem is kell arra gondolni, hogy ki ad majd nekem egy pohár vizet”

– magyarázta a lapnak Galambos, aki egyelőre még óvatosan fogalmazott a nősüléssel kapcsolatban, de nem tartja kizártnak, hogy erre is sor kerülhet a közeljövőben. Egyelőre a visszatérésére szeretne koncentrálni, már több fellépésre is készül, így hamarosan újra láthatja a színpadon a közönsége.