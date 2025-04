Majdnem meghalt rossz szokásai miatt Gáspár Zsolt

Gáspár Zsolt mindig képes a megújulásra, nemrég jelentette be, hogy karrierváltáson gondolkodik, ezért egy olyan szakmát kezdett tanulni, ami mindig is érdekelte. Gáspár Győző testvére régóta érezte, hogy van érzéke a hajvágáshoz, így fodrásznak tanul Székesfehérváron, hiszen majd szeretne saját barber szalont nyitni. A Farm VIP gazdája már több hazai hírességen is gyakorolhatott, elsők között vágta le Szabó András Csuti és Aurelio haját is, akik nagyon elégedetten távoztak a kezei közül.

Gáspár Zsolt most azt is elárulta, hogy jó pár éve nem eszik húst, mert majdnem az életébe került a túlzott húsfogyasztása.

Sokáig nem figyeltem oda én sem, és pacalt ettem marhapörkölttel. Teljesen kikészítettem a gyomromat, kaptam is egy komoly hasnyálmirigy-gyulladást, amivel kórházba kerültem.

– mondta a műsorvezető, aki újra köszönetet mondott a szegedi orvosoknak és ápolóknak, hogy akkor megmentették az életét.

Bár nem fogadta kitörő örömmel, hogy a hús miatt került ilyen állapotba, de képes volt változtatni a rossz szokásain az egészsége érdekében. Ennek már 12 éve, Gáspár Zsolt azóta nem eszik húst, vegetáriánus étrendet folytat, aminek következtében jó pár kilótól is megszabadult.

„21 kilót adtam le a kórházi eset után, és azóta is tartom a súlyom. A húson kívül mindent csak mértékkel fogyasztok. Tésztát, csokoládét is eszem, de csak kis mennyiségben” – mondta a Storynak Gáspár Zsolt.