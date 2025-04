Életveszélyes balesetet szenvedett, napokig kómában volt az RTL sztárja

Szeptemberben derült ki, hogy a nyár végén a Házasodna a gazda fiatal sztárja, Gratzl Kevin súlyos autóbalesetet szenvedett: egy kanyarban frontálisan belehajtott egy másik sofőr. A gazdát és a barátját órákon keresztül vágták ki az autóból, majd Kevin több napig kómában volt.

Kevin több napig kómában volt

Fotó: RTL

„Az orvosok azt mondták, örülhetek, ha az év végéig tudok már járni mankó nélkül. Nagyon macerás és hosszadalmas lesz, amíg tudok megint sportolni” – nyilatkozta a Blikknek öt héttel a balesete után, most pedig arról számolt be, hogyan halad azóta a felépülése. „Ebből a szempontból az orvosoknak igazuk volt, decemberre tényleg el tudtam dobni a mankót, hogy a saját lábamon járjak. El is kezdett csontosodni a lábam, ami korábban egy nagyobb probléma volt, mivel a kórházban még elég frissek voltak a törések, és a vizsgálatokon azt mondták, nem forr a lábam. De szerencsére már elkezdett, februárban voltam vizsgálaton” – mesélte.

Egyelőre még nem úgy, mint a baleset előtt, de már újra tud a saját lábán járni. Futni viszont még nem képes, és ez jó ideig nem is fog változni. A fiatal gazda jelenleg a rehabon gyógyul, reménykedve, hogy az ottani terápiák és foglalkozások segítik majd a teljes felépülésben.

Március közepén jöttem be a rehabra. Nincs fix idő, ameddig itt vagyok, azt mondták, 6-8 hét minimum. Reggeltől estig van gyógytorna, masszázs, foglalkoztatások. Én úgy látom ezt az egészet, hogy egy nagy mérföldkő a felépülésemhez

– fogalmazott a gazda, akire a következő évben nehéz időszakok várnak. „Úgy néz ki, hogy az év végén lesz még egy nagyobb műtétem, ahol eltávolítják az összes implantátumot. Csak akkor persze, az ember megint visszaesik nullára…de azt mondják, onnantól már egyszerűbb lesz újra visszatérni” – tette hozzá.