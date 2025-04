Szex, drogok, rock’n’roll: a leghíresebb groupie-k nyomában

A „Szex, drogok, rock’n’roll” csak Ian Dury 1977-es számával vált közismert jelszóvá, pedig a három fogalom már a hatvanas években összefonódott, amiben jókora szerepük volt a groupie-knak is. Magyarul talán bandababákként emlegették volna azokat a fiatal lányokat, akik életvitelszerűen csapódtak egy-egy együtteshez, megpróbálva minél személyesebb kapcsolatot kialakítani rajongásuk tárgyaival, vagyis a zenekari tagokkal.

Több rocksztár szeretője volt Liv Tyler anyja

Volt persze olyan ismert groupie, aki nem kötődött egyetlen zenekarhoz, inkább arra törekedett, hogy minél több híresség ágyában megforduljon – ilyen volt például Bebe Buell. A modellnek az Aerosmith frontemberétől, Steven Tylertől született a lánya, Liv Tyler, akit viszont egy másik híres zenész, Todd Rundgren nevelt – miközben Bebe Buellnek többek között Mick Jaggerrel, David Bowie-val, Iggy Poppal, Jimmy Page-dzsel is volt rövidebb-hosszabb viszonya.

Liv Tyler és az anyja, Bebe Buell 1996-ban a Lopott szépség premierjén

Fotó: VINCE BUCCI / AFP / VINCE BUCCI / AFP

Szintén nem aprózta el Chris O’Dell, aki a fél Beatlesszel (George Harrisonnal és Ringo Starr-ral) és a fél Rolling Stonesszal (Mick Jaggerrel és Keith Richardsszal) is együtt volt, de például Bob Dylannel is kavart. A nő 1968-ban kapott nagy lehetőséget a Beatles sajtófőnökétől, Derek Taylortól, aki egy Los Angeles-i találkozó után Londonban ajánlott állást neki – mire Chris O’Dell eladta a lemezgyűjteményét, pénzre váltotta az életbiztosítását, és nekivágott a nagy kalandnak. Sztorijáról a honlapján hosszabban is olvashat angolul.

Híres dalokat ihletett a kor nagy múzsája

Egy groupie-val aligha történhetett nagyobb dolog, mint hogy a zenészek múzsaként tekintettek rá, dalokban tették halhatatlanná. Közülük is kiemelkedett a hatvanas évek nemzetközi modellje, Pattie Boyd, aki előbb George Harrison, majd Eric Clapton felesége lett, és mindkét zenészt többször megihlette: róla szólt például az I Need You, az If I Needed Someone, a Layla vagy a Bell Bottom Blues.

Pattie Boyd a George Harrisontól kapott karácsonyi üdvözlőlappal egy 2024-es aukción

Fotó: AFP / JUSTIN TALLIS / AFP

Cleo Odzernek ugyanez már nem sikerült: noha egy ideig a Nice-ból és az Emerson, Lake & Palmerből ismert Keith Emerson menyasszonya volt, a zenész azonnal szakított vele, amikor a Newsweek egyik cikkéből kiderült, hogy korábban miket művelt. A cikk címe Super Groupies volt, nem meglepő módon a hatvanas évek híres groupie-jairól szólt.