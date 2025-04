Komoly anyagi gondokkal küzdött a Megasztár győztese, Gudics Máté

A Megasztár 7 győztese családjától örökölte a zenei vénáját, hiszen édesapja is zenész volt, testvérei szintén, és ő is gyerekkora óta muzsikál. Nemrég megjelent első saját dala, a Mellékhatás, ami szerinte olyan dal lett, ami igazán megmutatja, milyen is ő valójában. Első önálló dalát extra produkcióként, sztárvendégként mutatta be A Nagy Duett című műsorban a TV2-n.

Gudics Máté a győzelem pillanatában

Fotó: TV2

Az új megasztárnak egyébként sincs oka panaszra, hiszen már most kezd betelni a naptára fellépésekkel, sokan keresik őt a győzelem óta.

Már elindult a koncertszezon, és szerencsére folyamatosan kapom a felkéréseket. Közben pedig új dalokon dolgozom. A családom nagyon örül, ugyanis amíg a verseny ideje alatt alig láttak, most sokkal többet vagyok otthon.

– mondta Gudics, aki nemrég elvitte két kislányát és feleségét egy kis családi kikapcsolódásra, hiszen a tavalyi év a tehetségkutató és a munka miatt is nehéz volt számukra, így a koncertszezon előtt szeretett volna velük egy kis minőségi időt is eltölteni.

Az énekes meglepő vallomást is tett azzal kapcsolatban, mi minden változott az eddigiekhez képest, hiszen kiderült, hogy komoly anyagi problémákkal küzdött a Megasztár előtt, így nagyon hálás a műsornak, hogy a karrierje beindításán túl ez is megoldódott.

Nemcsak abban látom a változást, hogy teljesen azzal foglalkozom, amivel szeretnék, hanem anyagilag is: visszafizettem az összes hitelemet, a maradékkal pedig igyekszem úgy bánni, hogy a családom anyagi biztonságban legyen.

– vallotta be a hot!-nak Gudics Máté.